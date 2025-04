Le renouveau des collections italiennes

Commençons ce voyage avec la littérature. Depuis 2024, de nouvelles collections de fiction sont apparues au sein des maisons d’édition italiennes, que ce soit dans le domaine de la littérature générale ou plutôt dans la littérature de genre. Les projets sont multiples et impliquent des maisons d’édition indépendantes ainsi que de grands groupes éditoriaux.

Entre classiques d’aujourd’hui et fictions contemporaines

Les deux premières initiatives viennent de maisons d’édition historiques, aujourd’hui appartenant à deux groupes éditoriaux d’envergure internationale, Mondadori et Feltrinelli.

En premier lieu, citons la maison Rizzoli (fondée en 1927), au catalogue très prestigieux, qui vient de créer la collection « Bur Letteraria », qui sera inaugurée le 29 avril 2025 avec trois titres d’Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022 et publiée en Italie par L’Orma. Cette collection est dédiée aux « livres qui ont marqué la littérature de notre époque et sont désormais considérés comme des classiques contemporains ».

Rappelons ensuite que la maison d’édition Feltrinelli, fondée il y a soixante-dix ans, a créé en 2024 le nouveau label Gramma, « né pour partir à la recherche de la puissance de l’écriture dans notre époque… », qui prévoit des nouveautés et quelques rattrapages : « La marque se distingue par la publication de livres dans lesquels s’annoncent les nouvelles formes de réflexion, d’imagination et d’invention qui traversent notre contemporanéité, ainsi que des titres qui, venus du passé, nous parlent encore. »

Thrillers, romance et fantasy en expansion

8tto Edizioni, une maison indépendante milanaise, propose depuis 2024 la collection de fiction italienne b8ttoni, axée également sur l’analyse et la découverte du monde contemporain par le prisme de la littérature. Cette collection regroupe des « histoires proches de nous, qui racontent notre présent et nous parlent dans une langue familière. Tout comme les boutons [traduction de bottoni, NdR], qui peuvent sauter à tout moment, elles contiennent toujours quelque chose d’inattendu et d’inexploré, une mèche prête à s’allumer. »

Trois collections, enfin, se concentrent sur la littérature de genre, notamment les thrillers et la romance. En premier lieu, « I lupi » de Baldini+Castoldi, propose depuis 2024 des romans aux tonalités thriller et noir. Parmi les premières parutions, on trouve Il Filatelista de Nicolas Feuz, l’un des auteurs préférés de Joël Dicker et « fleuron » de sa maison d’édition.

Ensuite, Cairo Libri s’intéresse également à la littérature de genre à travers la collection CuorCode, dédiée aux livres de romance, fantasy, mystery et aux thrillers. Cette collection est née quelques jours après le lancement de la collection Fiori Blu de Sem (qui appartient au Groupe Feltrinelli), consacrée à la romance new adult.

Nourrir l’imaginaire des adultes et des enfants

Même un secteur éditorial plus restreint comme celui de la poésie a vu naître en 2025 une nouvelle collection, Distonia, fondée par la maison d’édition Excogita, consacrée à de la poésie italienne inédite, aux traductions de poésie étrangère et aux rééditions de textes poétiques hors catalogue. La poétesse péruvienne Myra Jara Toledo, avec le recueil Catedral Italiana, inaugurera la nouvelle collection au printemps 2025.

Côté jeunesse, signalons au moins deux nouveautés. La maison d’édition Il Castoro, spécialisée dans la littérature jeunesse, a créé en 2024 MiNi Romanzi, une collection qui publie huit titres par an destinés aux jeunes lectrices et lecteurs de 7 à 9 ans. La collection rassemble des romans, notamment italiens, caractérisés par une structure en chapitres courts, une intrigue complexe (mais pas compliquée) et un langage qui enrichit le vocabulaire des premiers lecteurs.

Ensuite, annoncée pour septembre 2025 en Italie et également distribuée en Espagne, la collection Hoeplini (« Petits Hoepli », de la maison d’édition Hoepli) s’adresse aux enfants dès 3 ans. À la direction artistique, on trouve Isaak Friedl (illustrateur et auteur), accompagné de Laura Gorini (éditrice chez Hoepli). Comme le précise un communiqué, avec les Hoeplini, « l’intention est de publier des livres qui stimulent la curiosité, la créativité et l’amour de la lecture chez les jeunes lecteurs, et qui éveillent en eux le désir de découvrir le monde ».

Non-fiction : des essais imprévisibles et percutants…

Enfin, l’un de secteurs qu’en 2025 semble être le plus fertile quand à la naissance de nouvelles collections est celui de la non-fiction.

Blackie Edizioni, née en 2019 chez Blackie Books, a fondé une collection d’essais, Morsi (morsures), « des textes courts aux idées claires » pour raconter la contemporanéité et imaginer « un avenir différent. Peut-être meilleur, en tout cas plus bienveillant. »

La collection Maverick de Einaudi, fondée en 2025 et conçue comme un véritable « projet culturel » publie des livres « indépendants, imprévisibles, provocateurs ». En effet, comme l’explique la note de l’éditeur, les ouvrages proposés sont pensés pour « offrir aux lecteurs des réponses nouvelles et radicales aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. Radicales non seulement d’un point de vue politique, mais surtout dans le regard et l’approche adoptés. »

Parmi les thématiques abordées, « changement climatique, intelligence artificielle, capitalisme des plateformes, mais aussi transformations de l’imaginaire et de l’inconscient collectif ».

Les premiers titres sont Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale de Luca Misculin, dans lequel la Méditerranée centrale est racontée comme une grande épopée humaine et historique ; Modernità esplosiva. Il disagio della civiltà delle emozioni d'Eva Illouz et Ingiustizia climatica de la scientifique Friederike Otto.

… pour penser autrement le présent

Une autre collection d’essais née en 2025 est Orwell, dirigée par l’historien et et essayiste Luciano Canfora, dont les deux premiers titres sont La NATO in guerra de Fabio Mini et Le guerre che ti vendono de Sara Reginella. Cette nouvelle collection a été créée par les Éditions Dedalo, fondées en 1965 à Bari. Le directeur en explique ainsi les objectifs : « Nous avons pensé donner naissance à une nouvelle collection qui analyse les conflits, les coulisses des conflits, la crise plus générale de l’Union européenne, la posture de l’Occident face à cette catastrophe militaire, politique et morale. »

Dans le sillage d'Il Giornale della libreria, citons enfin d’autres collections de non fiction qui sont nées ces dernières années: vers la fin de l’année 2024, quatre nouvelles collections de non-fiction et d’essais narratifs ont été créées par le Touring Club Italiano, auxquelles s’ajoutent en 2023 les Tessere de Treccani Libri, la maison d’édition de L’Istituto della Enciclopedia Italiana, et I Corvi de Iperborea, maison d’édition spécialisée dans les littératures du nord de l’Europe.

Crédit photo : Pixabay (Pexels)

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com