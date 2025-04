Pour un printemps de la lecture au sud : l’Italie en quête de solutions

Voici, en bref, les données principales qui sont ressorties de l’analyse de l’AIE et qui ont été présentées lors du colloque de Naples intitulé « Pour un printemps de la lecture dans le Sud » le 21 mars 2025.

Dans les huit régions concernées par l’enquête (Abruzzes, Molise, Sicile, Basilicate, Calabre, Pouilles, Sardaigne et Campanie), les librairies sont peu nombreuses et les ventes de livres représentent moins de 20 % du total national. Les bibliothèques existent, mais ne disposent ni de fonds adéquats ni d’infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins des lecteurs. Conséquence, les prêts par habitant y sont inférieurs à un dixième de ceux du Centre-Nord.

Des données peu encourageantes

Si nous regardons les habitudes des lectures, nous découvrons qu’au sud de l’Italie 62 % des citoyens de plus de 15 ans lisent des livres imprimés, des livres numériques ou écoutent des livres audio, contre 77 % au Centre-Nord et une moyenne nationale de 72 %.

De plus, le Sud et les Îles abritent environ un tiers (34 %) de la population italienne, mais les livres qui y sont vendus ne représentent que 19 % du total national. Quant aux librairies, on en compte une pour 15.730 habitants au Centre-Nord, contre une pour 20.880 habitants dans le Sud et les Îles, avec de vastes zones sans librairies. Bien évidemment, ce chiffre varie d’une région à l’autre, les plus en difficulté étant la Campanie, la Basilicate, la Calabre et la Sicile.

Des bibliothèques aux fonds insuffisants

Par ailleurs, les pratiques d’achats sont également différentes au Nord et au sud de l’Italie. De manière significative, lorsqu’on demande aux acheteurs où ils achètent leurs livres, 24 % d’entre eux dans le Sud et les Îles mentionnent les papeteries-librairies et les kiosques à journaux, soit dix points de plus que les 14 % du Centre-Nord.

Ce type de structures, en effet, font office de librairies dans ces territoires. En revanche, les librairies indépendantes dans le Sud et les Îles sont fréquentées par 21 % des acheteurs, contre 27 % au Centre-Nord. Les chaînes de librairies, enfin, sont mentionnées par 48 % des acheteurs dans le Sud et les Îles, contre 44 % au Centre-Nord.

Les bibliothèques au Sud et aux Îles sont bien présentes : on compte 11 bibliothèques pour 100.000 habitants dans le Sud et les Îles, contre 12 au niveau national et 13 au Centre-Nord. Cependant, elles disposent de fonds insuffisants, ce qui se traduit par un très faible nombre de prêts : 55 prêts pour mille habitants, contre une moyenne nationale de 511 et 741 au Centre-Nord. Plus précisément, dans les zones étudiées par l’enquête, les bibliothèques disposent de 1 763 volumes pour 1 000 habitants, soit environ la moitié des 3 244 volumes du Centre-Nord (la moyenne nationale étant de 2 748 volumes).

Vers un « changement de cap »

L’objectif du colloque était de proposer des stratégies visant à faciliter l’accès aux bibliothèques et aux librairies pour l’ensemble des citoyens du sud de l’Italie. Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, a souligné l’importance d’un engagement collectif et institutionnel :

Dans le Sud et les Îles, il manque les infrastructures, il faut inévitablement partir de là. Les chiffres que nous présentons aujourd’hui doivent être le point de départ d’un débat constructif permettant au pays de mobiliser rapidement toutes les ressources disponibles pour un changement de cap. L’attention portée aux zones défavorisées par le Plan Olivetti lancé par le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, la réactivation du fonds pour les achats exceptionnels des bibliothèques, le fonds pour l’ouverture de nouvelles librairies, les nombreuses initiatives des Régions et des Communes, du Centre du livre et de la lecture, ainsi que le rôle essentiel des acteurs privés à but non lucratif sur le territoire : tous ces éléments forment une mosaïque qu’il faut structurer et consolider.

Le plan Olivetti pour aider « plusieurs Sud »

Alessandro Giuli, ministre de la Culture a ajouté : « Le Plan Olivetti a justement pour but de remédier à la “sécheresse culturelle” des périphéries métropolitaines, tout comme des zones rurales et défavorisées. La lecture est le meilleur antidote à la violence, à l’indifférence, à l’isolement social et au déracinement. Les 34 millions d’euros alloués constituent une première étape. »

Approuvé en décembre dernier par le Conseil des ministres, le Plan Olivetti vise en effet à promouvoir la culture comme bien commun, accessible et intégré dans la vie des communautés. Parmi ses objectifs : encourager la régénération culturelle des périphéries, valoriser les bibliothèques en tant qu’outils de formation intellectuelle et de lien social, soutenir la filière du livre, y compris les librairies, et protéger les archives et leur patrimoine.

Enfin, Florindo Rubbettino, délégué pour le Sud de l’AIE, a rappelé le rôle positif des fondations et associations engagées pour la lecture, en soulignant les diversités internes à un Sud de l’Italie souvent erronément perçu comme homogène : « Il existe en réalité plusieurs Sud, et à chacun d’eux doit correspondre une action adaptée aux besoins spécifiques de chaque territoire. Le tiers secteur joue ici un rôle essentiel : c’est le point positif de l’étude que nous allons présenter, grâce à sa vitalité et à son engagement pour pallier les lacunes en matière d’infrastructures. »

Crédit photo : James Anthony, par Pexels

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com