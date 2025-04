Sur les tatamis, le français n'est plus au tapis

En matière de sports, la Commission d'enrichissement de la langue française s'était largement investie dans les célébrations autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, en 2024. À cette occasion, elle s'était par exemple penchée sur le rugby, le street football, basket et golf, ou encore le parasport dans son ensemble.

Au sein du Journal officiel de ce 18 mars, la CELF avance cette fois une liste relative au judo, avec les définitions correspondantes. Comme l'on pouvait s'y attendre, plusieurs termes proviennent directement du japonais, comme kansetsu waza, que l'organisme traduit par « clé de bras » : il s'agit en effet d'un « [g]este technique qui consiste à exercer une contrainte sur le coude de son adversaire, l'obligeant ainsi à abandonner le combat ».

Pour kumi kata, une « [s]uccession de gestes techniques qui consiste à positionner ses mains sur le judogi de l'adversaire et à le saisir pour limiter ses attaques et optimiser les siennes propres », l'équivalent en français sera la « prise de garde ». Enfin, le terme japonais judogi, la « [t]enue vestimentaire en coton utilisée pour la pratique du judo, qui comprend un pantalon et une veste », peut être utilisé tel quel, ou remplacé par l'expression « kimono de judo ».

Un certain nombre de termes présentés dans la liste provient malgré tout de la langue anglaise, comme arm lock (la « clé de bras », de nouveau) ou grappling (pour la « prise de garde »). Ou encore le coach, que l'on remplacera évidemment par « entraîneur » ou « entraîneuse ».

La Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète est disponible ci-dessous, ou à cette adresse.

