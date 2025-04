Blueberry, Astro Boy, Batman... Des originaux proposés aux enchères

C’est un jalon de la bande dessinée franco-belge qui s’apprête à changer de mains. La première planche de Fort Navajo, premier tome de la série Blueberry, signée Jean Giraud — plus connu sous son pseudonyme Moebius — est mise en vente pour la première fois. Publiée à l’origine dans Pilote n° 210 le 31 octobre 1963, puis reprise en album par Dargaud en 1965, elle marque l’apparition du lieutenant Blueberry, figure emblématique du western en bande dessinée.

Cette planche occupe une place à part dans l’œuvre de l'auteur : elle révèle dès les premières cases une maîtrise graphique affirmée, loin des hésitations que connaissent souvent les débuts de série. Elle fait partie d’un ensemble de 19 lots consacrés à l’artiste dans la vente organisée par Heritage Auctions, les 26 et 27 avril prochains.

Une sélection d’œuvres originales

L’événement, présenté comme la plus vaste sélection d’œuvres de Moebius jamais rassemblée pour une vente, s’inscrit dans une offre plus large de plus de 650 œuvres originales d’artistes internationaux. Organisée par le département International Comic Art & Anime de la maison américaine, « cette vente présente un mélange soigneusement sélectionné d'art américain et international et réunissant les créateurs les plus emblématiques de chaque tradition », précise Olivier Delflas, directeur du département International Comic Art & Anime chez Heritage Auctions.

Parmi les pièces marquantes, une couverture signée Hergé réalisée pour les dix ans du Tome 1 des Aventures de Tintin : Tintin reporter du « petit vingtième » au pays des Soviets. Elle réunit Tintin, Milou, Quick et Flupke, ou encore une rare caricature de l’auteur lui-même – l’une des neuf connues à ce jour.

Du côté des super-héros, le frontispice du chapitre 2 de Batman Noir : The Dark Knight Returns, dans une version en noir et blanc par Frank Miller, également présent dans le catalogue.

Image par Heritage Auctions, HA.com © Hergé/Moulinsart 1938

De Judge Dredd à Astro Boy

L’univers des comics britanniques est également représenté par une œuvre inédite de Carlos Ezquerra, co-créateur de la série Judge Dredd. Il s’agit d’un dessin conceptuel antérieur à la première publication du personnage dans 2000 AD en 1977, représentant le juge sur sa moto Lawmaster, avec son arme Lawgiver.

À LIRE – Une bibliothèque astronomique aux enchères

L’Asie n’est pas en reste : trois dessins originaux du mangaka Osamu Tezuka, surnommé le « père du manga », créateur personnages emblématiques comme Astro Boy, Jungle Emperor Leo et Ribbon Knight (Princesse Saphir), rappellent l’influence de cet auteur sur l’essor du manga et de l’animation japonaise contemporaine.

Image par Heritage Auctions, HA.com © Osamu Tezuka/Musi Productions

Une exposition en amont de la vente

Avant la vente des 26 et 27 avril, une sélection d’œuvres sera visible à Paris du 22 au 26 avril à la galerie 9e Art (9e arrondissement). Ouverte au public, cette exposition permettra aux collectionneurs, amateurs ou simples curieux de découvrir les planches proposées à la vente, dont certaines n’ont jamais été exposées en France.

Crédits image : © Jean Giraud / Dargaud 1965, image par Heritage Auctions, HA.com

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com