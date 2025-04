À la guerre d’Élisa Bories : venger les asservies

Au départ, tout surprend dans ce livre : l’interpellation, le ton, l’urgence, les phrases qui s’enflamment, s’autodétruisent puis renaissent de leurs cendres. Ça souffle fort entre ces pages ; ça vous embourrasque à vous couper la chique.

On ignore si l’héroïne, Agathe, nous fait part de son rêve — disons plutôt de sa vision éclatée d’un monde qui transite par elle, ou auquel elle donne naissance, à moins qu’elle ne l’englobe avec férocité —, ou bien si le réel se métamorphose soudain sous l’éveil de son regard. Il pourrait aussi s’agir des effets d’un burn-out, d’une mise hors de soi qui révèle les véritables asservissements que subit l’humain en société, et les femmes en particulier.

« Nous sommes bien moins que des chiens », observe la narratrice qui, comme mille autres réunis dans un palais des congrès, doit assister à un séminaire de Teambuilding interactif. Il faudrait « hurler un bon coup contre le paternalisme infantilisant » qui ne cherche qu’à imposer la domestication consensuelle — mais ce cri éveillerait-il la conscience individuelle ? « Je me dis : couennes entassées roses, grises, beiges jusqu’à noires. Rides, plis dans l’os. Je vois : toutes ces peaux entre 25 et 65 ans. C’est l’âge où l’on n’est jamais libre. » Mais alors, un sursaut ? « Leur rire me baise comme l’on n’a pas envie d’être baisé. »

Et voici Agathe traitée comme de la viande par un recruteur du Cabinet de conseil Consult+, personnage hautement détestable que nous retrouverons ensuite dans sa sinistre propension au féminicide : il est peut-être celui qui déclenche la sorte de road-movie urbain — et vengeur — que la jeune femme entreprend, en « cadre déprimée délétère qui décide de prendre sa vie à l’envers de son aliénation ».

Elle devient « celle qui marche juste à côté de l’empreinte des semelles », et nous la suivons à l’épreuve de son corps, dans la canonnade de ses désirs, jusqu’à ce qu’elle devienne « une criminelle sans geste ». Elle fait ainsi exploser un homme (ce « tas de fibres musculaires terminé par une houppette de cheveux débile rendant grâce à son animalité bovine ») par un simple regard.

Peu à peu, mais à un rythme démentiel, elle accepte sa colère ainsi que d’avoir « le sexe qui bat comme un cœur malade » et qu’elle pourrait frotter contre du mobilier urbain. L’exploration se poursuit ; elle comprend que « personne n’est en guerre » comme elle et qu’il lui faut en jouir — ce qu’elle fait, « en Thérèse de chair, figée. L’éternité du marbre en moins. » Lors de son périple inflammable, elle traverse une manifestation, fait une rencontre de femme fondamentale — et se met à figurer notre vengeance à toutes. Elle porte désormais « l’hérédité des chairs mères mordues par le chaos ».

Et c’est toute la cohorte des femmes piétinées qui apparaît. Celles que les hommes, en position professionnelle dominante, traînent par les cheveux pour les « forcer à lécher [leur] foutre gluant » si elles veulent espérer gagner leur vie. Celles — « grandes perdantes », « martyres, estropiées, laissées-pour-compte » — qui ont été « découpées par le labeur et par les hommes », contraintes à vivre dans les « bas-fonds du monde ».

Agathe sera-t-elle à la hauteur de tant d’enjeux cruciaux ? Dans tous les cas, je me dis que, quel que soit notre âge ou notre statut social, nous avons tellement à apprendre du féminisme d’Élisa Bories dont l’écriture, bien loin du conformisme et de la poésie réactionnaire visant subrepticement à renvoyer les femmes à leur ancestrale servitude, se fixe ses propres lois, avec la liberté pour carburant et l’insolence pour musicalité.

Sans jamais se départir de sa lucidité sur son épopée initiatique : « Je ne fuis pas. C’est juste une intuition, il faut que je m’échappe. Fuir c’est dévier pour éviter les coups, échapper c’est renvoyer les coups en les évitant. »

Par Martine Roffinella

