La justice se saisit d'une plainte pour viol lors du FIBD 2024

La procureure de la République à Angoulême, Stéphanie Aouine, a précisé auprès de l'AFP que la procédure avait été initiée « la semaine dernière » et que « la plainte initiale » déposée le 12 février 2024 dans un commissariat parisien avait été jointe au dossier, bien qu'elle n'ait été transmise au parquet d'Angoulême que le 11 février dernier.

Un « black-out »

Une ancienne responsable de la communication du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême affirme avoir été victime d'un viol dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024, lors d'une soirée organisée pendant l'événement. Après avoir consommé un verre avec un prestataire, elle aurait subi un « black-out » et se serait réveillée nue, aux côtés de ce dernier, qui lui aurait indiqué qu'ils avaient eu une relation sexuelle.

Malgré un signalement à une responsable des ressources humaines, elle aurait été invitée à reprendre son poste le lendemain. Quelques jours plus tard, Franck Bondoux, délégué général de 9e Art+, lui aurait déclaré que « le festival n'était pas responsable, car les faits s'étaient déroulés en dehors des horaires de travail ».

Après un arrêt de travail et des congés, elle aurait été convoquée par Franck Bondoux, qui lui aurait reproché des « comportements inadmissibles ». Malgré une déclaration d'accident de travail, elle aurait été licenciée pour « faute grave », en raison d'un « comportement incompatible avec l'image de l'entreprise », un mois après le dépôt de plainte, notamment des états d'ébriété répétés durant le festival, selon la requête prud'homale. L'ancienne salariée a saisi le conseil des prud'hommes pour contester ce licenciement, qu'elle estime lié à sa plainte pour viol.

L'avocat de la plaignante, Me Arié Alimi, a exprimé sa satisfaction quant à l'ouverture de l'instruction pénale, surtout après les « dysfonctionnements » initiaux dans l'enquête, et a indiqué que sa cliente avait également saisi le conseil des prud’hommes de Paris pour contester son licenciement, qu'elle juge « consécutif » à sa dénonciation de viol.

« Sans nous, cette édition sera une coquille vide ! »

La société 9eArt+, gestionnaire du festival depuis 2007, est sous pression depuis la publication d'une enquête de L'Humanité magazine dénonçant des « dérives » commerciales, un manque de transparence et le traitement réservé à cette salariée.

Environ 400 auteurs de bande dessinée ont récemment signé un appel au boycott de la prochaine édition 2026, demandant à l'association fondatrice du FIBD de rompre son contrat avec 9eArt+ et de lancer un appel à projets pour la gestion du festival.

Parmi les signataires, Art Spiegelman, Posy Simmonds, Joe Sacco, Luz ou encore Florence Cestac, qui sont formels : « Sans nous, cette édition sera une coquille vide ! » Cette initiative, portée par le Syndicat des travailleurs artistes-auteur·ices (STAA) et le collectif #MeTooBD, dénonce « l’aveuglement », « l’obstination » et « le mépris » de l’association organisatrice du festival, qui persiste à confier sa gestion à une entité privée sans appel à projets ni consultation des acteurs concernés.

Les griefs à l’encontre de 9e Art+, société organisatrice du festival depuis 2007, incluent un management « brutal », des cas de burn-out, une opacité des montages financiers, des représailles présumées envers des journalistes, et, donc, le licenciement d’une employée après qu’elle a dénoncé un viol.

Les syndicats et collectifs réclament non seulement une rupture du contrat actuel, mais aussi la mise en place d’un appel d’offres impartial pour choisir la future structure gestionnaire. Ils s'opposent également à la création d'une société par actions simplifiée (SAS) commune entre 9e Art+ et l'association fondatrice du festival, craignant une mainmise durable de l'entreprise sur l'événement. Le ministère de la Culture a réagi en déclarant que « l'État sera particulièrement vigilant à ce que la marque FIBD ne fasse pas l'objet d'une appropriation par un acteur privé ».

Face aux critiques, le conseil d'administration de l'association a acté la dénonciation du contrat avec 9eArt+, bien que des incertitudes subsistent quant à la mise en concurrence pour l'organisation future du festival. 9e Art+ a envisagé la création d'une société par actions simplifiée (SAS) commune avec l'association fondatrice du FIBD. Ce projet, perçu par certains comme une tentative d'éviter la mise en concurrence, suscite l'inquiétude de nombreux acteurs du secteur, qui y voient un « coup d'État feutré » consolidant le pouvoir de 9e Art+ sur le festival.

L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) a également exprimé son soutien aux auteurs, dénonçant une tentative de mainmise sur cet événement emblématique et appelant à une édition 2026 portée par une procédure à la hauteur du poids pris par ce festival au sein du monde de la bande dessinée en France. Précédemment, plusieurs organisations professionnelles ont également exprimé leur indignation et formulé des demandes concrètes.

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA) a notamment exprimé son effroi face aux accusations de viol survenues lors de l'édition 2024 du festival, appellant à ne pas renouveler le contrat liant le festival à 9e Art+ et demande l'organisation d'un appel d'offres public pour garantir une gestion transparente et respectueuse des valeurs du festival.

La Ligue des auteurs professionnels, dans un communiqué daté du 29 janvier 2025, partage l'indignation du SEA et exprime son soutien à l'ancienne salariée de 9e Art+ ayant dénoncé un viol. La Ligue souligne l'importance de respecter les droits sociaux des plus fragiles et appelle les institutions publiques, qui financent pour moitié le FIBD, à prendre leurs responsabilités face à cette situation alarmante.

Le Syndicat national de l'édition (SNE) a aussi partagé sa profonde préoccupation suite aux révélations concernant le FIBD. Dans un communiqué, les éditeurs de bande dessinée du SNE demandent instamment qu'un appel d'offres en bonne et due forme soit organisé à la prochaine échéance du contrat de 9e Art+, afin de garantir une organisation transparente et conforme aux valeurs du festival.

