Liban, Algérie, Biélorussie... Des éditeurs résistent à l'oppression

Le Prix Voltaire, porté par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association, IPA), salue chaque année le travail et les efforts d'un ou d'une professionnelle, malgré les menaces, les intimidations et les interdictions. Cette année, cinq éditeurs et une éditrice sont sélectionnés pour leur pugnacité, dans des pays et des contextes différents.