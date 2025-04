Cet été, Nantes se laisse submerger par la vague Hokusai

C’est à Obuse, petite ville située dans les Alpes japonaises, que Hokusai séjourna à plusieurs reprises entre 1842 et 1848, à la fin de sa vie. Le musée local, le Hokusai-kan, conserve aujourd’hui plusieurs centaines d’œuvres du maître de l’ukiyo-e, ces fameuses « images du monde flottant ». Grâce à un partenariat avec le musée d’histoire de Nantes, ces pièces traversent pour la première fois les frontières pour une présentation d’ampleur en France.

À l’origine de ce projet, le lien durable établi entre Nantes et le Japon, renforcé depuis plusieurs années par une série d’expositions consacrées à la culture nipponne : après les samouraïs en 2014 ou la figure de Shôtoku Taishi en 2021, c’est au tour de Hokusai d’occuper l’espace du musée.

Hokusai au-delà de la Vague

Le parcours, organisé autour de grandes thématiques — l’eau, la nature, le mont Fuji, les figures féminines et le théâtre kabuki —, dépasse la simple approche biographique. Si La Grande Vague de Kanagawa occupe une place symbolique, à l’image de sa renommée mondiale, l’exposition braque les projecteurs sur l’ensemble de son itinéraire artistique. Gravures, croquis, peintures et objets rares révèlent la diversité de l’œuvre de celui qui se définissait lui-même comme « le vieillard fou de dessin ».

Le musée nantais mettra également en avant les dernières années de vie du peintre, marquées par la réalisation de plafonds peints pour des chars de festivals et de fresques religieuses. Ces pièces monumentales, liées à ses séjours à Obuse, témoignent d’une liberté artistique sans cesse renouvelée jusqu’à la fin de sa vie.

De l’ukiyo-e à l’universel

À travers plus de 160 œuvres, dont certaines jamais sorties du Japon, l’exposition rend compte de la production de Hokusai, de ses influences multiples et de son insatiable curiosité. L’usage du bleu de Prusse, les jeux de perspective empruntés à l’Occident, la minutie du trait et la puissance des motifs en font une figure fondatrice de l’art moderne japonais.

L’exposition, sans être rétrospective, interroge la portée universelle de son œuvre, dont les motifs — vagues, montagnes, créatures fantastiques — continuent d’impacter l’imaginaire collectif, bien au-delà des frontières du Japon.

Kajikazawa dans la province de Kai, par Hokusai, domaine public

Initiations à l'art japonais

Le week-end d’ouverture, les 28 et 29 juin, sera marqué par un programme de rencontres et d’animations gratuites autour de la culture japonaise : cérémonies du thé, calligraphie, démonstrations d’ikebana, essais de yukata, spectacles de danse et dégustations rythmeront les deux journées.

En parallèle, une exposition photographique sur les jardins japonais se tiendra à l’île de Versailles jusqu’en novembre. Pour accéder à la billeterie et obtenir plus d'informations sur l'expositon, cliquez ici.

Crédits image : Par Hokusai — Metropolitan Museum of Art : entrée 45434, Domaine public

