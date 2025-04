L'Amour c'est surcoté : Mourad Winter adapte son propre livre

« L’écriture a toujours été le fil conducteur de ma vie et le cinéma est arrivé un peu par hasard. À la sortie de mon premier roman, on me propose très vite de réaliser l’adaptation. Et je me dis pourquoi pas ? », se souvient Mourad Winter.

Pour adapter son propre livre, l'auteur a dû se résoudre à en concentrer la substance, quitte à sacrifier certains éléments : il s'est ainsi centré sur le personnage d’Anis, interprété par Hakim Jemili, « tout en gardant l’idée initiale du roman, à savoir traiter la tridimensionnalité de l’amour : le couple, la famille et les amis ».

En salles à partir de ce mercredi 23 avril, le long-métrage a été tourné en CinémaScope, un choix plutôt audacieux pour une comédie romantique... Le livre de Mourad Winter a été repris au format poche, chez Pocket, le 27 mars dernier.

Par Antoine Oury

