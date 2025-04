De Paris à Doha, la BnF tisse un pont culturel avec le monde arabe

La ministre a salué la stratégie portée par Sheikha al Mayassa, qui avec son institution Qatar Museums a su faire de Doha une capitale culturelle. Au cours de ce déplacement officiel, Rachida Dati a visité le Musée d’art islamique, le Musée national du Qatar, le Mathaf ainsi que la Bibliothèque nationale du Qatar. Les deux femmes ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations entre les institutions culturelles françaises et qatariennes.

Cette visite de travail s’inscrit dans le prolongement des engagements pris à l’occasion de la visite d’État de Son Altesse l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, en février 2024, à l’invitation du président Emmanuel Macron, ainsi qu’en amont de la troisième édition du dialogue stratégique entre les deux pays. Elle prolonge également la dynamique initiée par l’année culturelle France-Qatar organisée en 2020. Il s'agit par ailleurs de la première visite d’une ministre française de la Culture à Doha depuis plus de vingt ans.

Elle fait suite aux engagements pris dans le mémorandum d’entente signé en juin 2024 entre Rachida Dati, au nom de son ministère de la Culture, et Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. Depuis cette signature, le ministère de la Culture et les institutions culturelles du Qatar ont collaboré pour définir de nouveaux projets communs. Ce déplacement a concrétisé ces perspectives par la signature de six accords-cadres associant des établissements culturels majeurs, français et qataris.

Un premier accord-cadre lie le ministère de la Culture et Qatar Museums. Il porte sur la formation professionnelle, mobilisant des institutions comme la Fémis, les Manufactures nationales, l’Institut national du patrimoine et la Qatar Preparatory School.

Il s'accompagne d'un accord-cadre entre Qatar Museums et l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie - Valéry Giscard d’Estaing, d'un autre avec le musée Guimet, et un autre encore avec les Manufactures nationales – Sèvres et Mobilier national. Un accord de coopération a aussi été signé entre le Doha Film Institute et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Enfin, un protocole d’accord entre la Bibliothèque nationale du Qatar et la Bibliothèque nationale de France favorisera des recherches conjointes sur les collections, des formations pour les professionnels des bibliothèques, et la numérisation des manuscrits islamiques de la BnF pour enrichir les collections numériques de la Bibliothèque nationale du Qatar.

La Bibliothèque nationale du Qatar vient ainsi rejoindre la longue liste d'institutions partenaires de la BnF, parmi lesquelles la Bibliothèque d'Alexandrie, la Bibliothèque d'Etat de Russie de Moscou, la Bibliothèque du Congrès de Washington et les Bibliothèques nationales d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne ou de Chine pour ne citer qu'elles.

Crédits image : Arend Kuester, CC, BY NC ND 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com