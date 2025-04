Le Prix littéraire Rhône Crussol dévoile sa première lauréate

Cette première édition, portée par la médiathèque intercommunale de Guilherand-Granges, proposait aux amateurs de lecture de découvrir quatre romans présélectionnés et de voter pour celui qui les avait le plus touchés.

Les quatre ouvrages en compétition, tous parus en 2024, ont été sélectionnés collectivement par les bibliothécaires du réseau. Ils sont signés par des auteurs francophones. La sélection était la suivante :

Sur les roses — Luc Blanvillain — Ed. Quidam

Traverser les forêts — Caroline Hinault — Ed. Rouergue

Du même bois — Marion Fayolle — Ed. Gallimard.

Le château des insensés — Paola Pigani — Ed. Liana Lévi.

C’est finalement l’autrice Paola Pigani qui a remporté les faveurs des lecteurs et lectrices. Elle a reçu son prix le jeudi 17 avril à la ludo-médiathèque de Guilherand-Granges, dans l’Ardèche. Cette « œuvre poignante », comme l’a qualifié la communauté de communes Rhône Crussol sur Facebook, narre le destin de Jeanne.

Couverture de Le château des insensés, de Paola Pigani (Liana Lévi)

Internée après la mort de son nourrisson à Ville-Évrard, en région parisienne, elle est transférée avec d’autres patients à l’hôpital de Saint-Alban, en Lozère. Là, dans un ancien château perché au cœur des montagnes, une équipe de psychiatres menée par le Catalan François Tosquelles initie des pratiques thérapeutiques inédites, fondées sur un principe simple, mais radical : la liberté.

Liberté d’agir, de créer, de penser et de partager. Tandis que la guerre se rapproche, les frontières entre patients, soignants, religieuses, enfants du pensionnat voisin et habitants du village s’effacent peu à peu, tissant les contours d’une communauté singulière, dirigée avec bienveillance par une mère supérieure dévouée. Au sein de ce microcosme en mutation, Jeanne entreprend une lente reconstruction. Portée par les liens qu’elle tisse, elle entame un chemin de renaissance, au plus près d’elle-même.

Crédits image : G.Garitan, CC BY-SA 4.0

