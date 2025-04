Thomas VDB dépoussière les contes d'Occitanie sur France TV

Avec Contes d’Oc, la tradition orale du Sud se pare d’une nouvelle modernité. Cette série de dix épisodes offre une relecture audacieuse et stylisée du folklore occitan, troisième plus vaste région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine et la Guyane.

La série plonge au cœur de dix territoires, et autant d’épisodes, pour redonner vie aux légendes locales, figures mythiques et éclats de fantaisie qui habitent le territoire. Les spectateurs voyageront en Ariège pour redécouvrir le célèbre sommet du Mont Valier. Ils partiront ensuite à Pont-de-Pile, un forgeron diabolique ne supporta pas d’être dépassé par sa jeune apprentie. Puis, direction le fond de l’étang de Thau, où l’on raconte que se cache l’Atlantide...

Les jeunes spectateurs dépoussiéreront les légendes d’Espalion, Montgaillard et Orignac, Enveitg, Gaillac ou encore Narbonne. « Ces contes imaginaires se déroulent dans des lieux bien réels de l’Occitanie, apportant une touche d’imaginaire et de décalage à notre paysage quotidien, transformant ainsi des lieux familiers en décors enchantés », détaille Nikita Fraysse, réalisatrice de la série animée.

Une série produite dans la région

Le concept original est signé Fred Gobin et Simon Puech, également auteur des scénarios. L’ensemble est porté par la voix de Thomas VDB, accompagné des compositions musicales de Marc Oriol. Une production XBO Films, réalisée en coproduction avec les antennes de France Télévisions en Occitanie.

« C’est une grande fierté pour XBO Films d’avoir pu produire, grâce à la confiance et à l’engagement de France 3 Occitanie, une série intégralement écrite, réalisée et fabriquée en région, dont la qualité n’a rien à envier aux séries produites pour les médias nationaux », confie le producteur Luc Camilli. « “Contes d’Oc” est une véritable série familiale, originale et impertinente. »

Les dix épisodes, d’une durée d’environ trois minutes chacun, seront accessibles à partir du 28 avril sur la plateforme france.tv. En attendant leur mise en ligne, une bande-annonce est déjà disponible pour en donner un avant-goût :

