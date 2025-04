Les Tortues Ninja, imbattables, déboulent sur Okoo

Quatre tortues, un rat grand maitre des arts martiaux, une vie dans les égouts, une journaliste intrépide et un univers empruntant volontiers à la science-fiction... En 1984, dans le premier numéro de la série de bandes dessinées Teenage Mutant Ninja Turtles, Peter Laird et Kevin Eastman posent les bases d'une mythologie qui marquera la pop culture.

Si la BD connait un succès immédiat, celui-ci deviendra un peu plus général encore avec la production d'une série animée, produite par IDDH et à l'origine diffusée sur CBS. Bien plus colorée et enjouée que la BD d'origine, Tortues Ninja : Les Chevaliers d'écaille, avec ses 193 épisodes, fait définitivement entrer la bande de tortues au panthéon des héros modernes.

Depuis, les déclinaisons audiovisuelles n'ont pas cessé, jusqu'à un long-métrage d'animation, Ninja Turtles : Teenage Years, sorti en août 2023 en France, destiné à faire connaitre les tortues à un nouveau public. Dans la foulée, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, série supervisée par Chris Yost et Alan Wan, entendait approfondir l'histoire des personnages...

Diffusée en 2024 sur Paramount+, cette série d'animation, en douze épisodes, sera proposée sur Okoo à partir du mercredi 7 mai prochain.

Leo, Raph, Donnie et Mikey sortent des égouts pour relever des défis inédits aux côtés d'April O'Neil. Lorsque les problèmes envahissent les rues de New York, l'équipe se retrouve confrontée à des Méchazoïdes, des gangs de rue et même à la tempête du siècle ! Quel que soit l'obstacle, ces héros en demi-coquille sont prêts à passer à l'action avec cœur et beaucoup d'humour. – Le synopsis pour Légendes des Tortues Ninja

Tout en animation 2D, les douze épisodes de Légendes des Tortues Ninja, d'une durée de 30 minutes chacun, sont réalisés par Colin Heck.

En France, un premier tome d'une intégrale des Tortues Ninja a été publié par Hi Comics en juillet 2023, dans une traduction de Mathieu Auverdin.

