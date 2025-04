Comment entrer dans l'Histoire : les secrets de la Grande librairie

Ses recherches pionnières sur l’histoire des femmes ont fait d’elle l’une de nos historiennes les plus inspirantes ! Témoin de près d’un siècle de luttes pour l’égalité des sexes, Michelle Perrot a vécu de l’intérieur les conquêtes politiques du féminisme. Elle avait 16 ans lorsque les Françaises ont voté pour la première fois, le 29 avril 1945.

À quelques jours du 80e anniversaire de ce moment historique, elle nous racontera les étapes clés de l’obtention de ce droit et évoquera une figure oubliée de ce combat, Hubertine Auclert, dont elle préfaçait récemment Le vote des femmes (ChampsClassique/Flammarion). Et si, à l’heure des remises en question de leurs droits dans certaines démocraties, enseigner l’histoire des femmes était plus que jamais une nécessité ?

Ce n’est pas l’historien Emmanuel de Waresquiel qui dira le contraire ! Spécialiste du XVIIIe siècle et de l’Empire, biographe de Talleyrand, Fouché ou Jeanne du Barry, il publie ces jours-ci Rien ne passe, tout s’oublie (Tallandier), somme de chroniques aussi exquises qu’éclectiques où il jette un éclairage historique sur les curiosités de notre époque.

Réflexion sur le temps qui passe, la mémoire, l’oubli, la vérité ainsi que sur les mythes qui façonnent notre imaginaire. Quelle emprise les récits du passé exercent-ils encore sur nos vies d’aujourd’hui ?

Question qu’explore avec panache la romancière Stéphanie Hochet ! Dans Armures (Rivages), elle s’empare de l’emblématique Jeanne d’Arc dont elle brosse le portrait en jeune fille rebelle, résolue à devenir maîtresse de son propre destin et à sauver la France ! Sur sa route, celle qu’on surnomma La Pucelle d’Orléans croisera le chemin du sanguinaire Gilles de Rais.

L’autrice imagine ainsi le compagnonnage inattendu entre ces deux êtres que tout oppose et ausculte les liens troublants qui les rattachent à l’histoire de sa propre famille. Un roman hybride où s’entremêlent l’histoire, la fiction et l’autobiographie, porté par une écriture implacable. Démonstration magistrale de l’alliance mortifère entre sainteté et violence, analyse sans concession de la famille comme lieu de toutes les dominations, dénonciation en règle du culte de la pureté.

C’est aussi à un voyage dans le temps que nous convie l’Académicien François Sureau ! Avec Les enfants perdus (Gallimard), cet amateur de romans policiers nous propulse en 1870, après la défaite de Sedan et inaugure les aventures d’un détective de papier prénommé Thomas More !

Un personnage extraordinaire, pourfendeur d’injustice, expert de l’âme humaine et de ses noirceurs, qui possède surtout la faculté de voyager à travers les époques ! Dans ce premier volet, voilà notre fin limier confronté à un double assassinat, celui d’une jeune femme déguisée en bonne sœur et celui d’un mystérieux soldat. Une enquête réjouissante et érudite qui nous fait (re) découvrir un grand moment de notre histoire.

C’est sur un autre champ de bataille que nous transporte la jeune Victoria Mas : celui de la Révolution ! Dans L’orpheline du temple (Albin Michel), l’autrice du Bal des folles succès critique et public écoulé à plus de 300.000 exemplaires, nous raconte l’incarcération de Madame Royale, fille de Louis XVI, à travers le regard fasciné de l’un de ses gardes, et lève le voile sur un pan méconnu de notre histoire. Quelles traces cet héritage révolutionnaire a-t-il laissé dans notre inconscient collectif ?

Cette semaine, rendez-vous avec un libraire féru d’Histoire, Hadrien Chneiweiss. Il vient de reprendre la très belle librairie du Canal située à deux pas du Canal Saint-Martin à Paris (10e).

Laurent Binet est de ces auteurs qui font de l’histoire la matière vivante de ces romans ! Il s’est rendu auprès des élèves du club de lecture du Collège Jules Ferry à Paris et leur a fait découvrir un extrait du Nom de la Rose (Grasset/Livre de poche) d’Umberto Eco, thriller médiéval à (re) lire d’urgence !`

