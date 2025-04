Mort du Pape François : cinq livres pour comprendre son message

Né Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, il était le fils d’immigrés italiens. Après des études de chimie, il entre au séminaire en 1958 et rejoint la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre en 1969, il devient provincial des jésuites d’Argentine en 1973, puis archevêque de Buenos Aires en 1998. Créé cardinal en 2001, il est élu pape le 13 mars 2013.

Son pontificat a été marqué par une attention constante aux périphéries, une critique des excès du capitalisme et une ouverture envers les personnes marginalisées. Il a également œuvré pour une Église plus transparente, notamment en matière de finances et de lutte contre les abus sexuels.

Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, a développé une œuvre littéraire riche et variée, reflétant sa pensée théologique, son engagement social et sa vision de l'Église. Son parcours d'auteur s'étend sur plusieurs décennies, depuis ses premières publications en Argentine jusqu'à ses écrits pontificaux, incluant des encycliques, des exhortations apostoliques, des entretiens et des ouvrages personnels.

Avant le pontificat : les écrits de Jorge

Avant son élection en 2013, Jorge Mario Bergoglio a publié plusieurs ouvrages en espagnol, abordant des thèmes spirituels et pastoraux. Parmi ceux-ci figurent Meditaciones para religiosos (1982), Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) et El verdadero poder es el servicio (2007).

Ces textes témoignent de sa formation jésuite et de son engagement envers une Église proche des pauvres et attentive aux réalités sociales.

Les encycliques : des textes majeurs du pontificat

En tant que pape, François a rédigé plusieurs encycliques qui ont marqué son pontificat. Lumen fidei (2013), commencée par Benoît XVI, explore la foi chrétienne. Laudato si’ (2015) appelle à une écologie intégrale, liant la préservation de l'environnement à la justice sociale.

Fratelli tutti (2020) promeut la fraternité et l'amitié sociale, en s'inspirant de figures telles que François d'Assise et Martin Luther King. Enfin, Dilexit nos (2024) approfondit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, soulignant l'importance de l'amour divin et humain.

Les exhortations apostoliques

Les exhortations apostoliques de François offrent des orientations pastorales sur divers aspects de la vie chrétienne. Evangelii gaudium (2013) encourage une nouvelle évangélisation joyeuse. Amoris laetitia (2016) aborde l'amour dans la famille, en intégrant les réalités contemporaines.

Gaudete et exsultate (2018) invite à la sainteté dans la vie quotidienne. Christus vivit (2019) s'adresse aux jeunes, les appelant à vivre pleinement leur foi. Querida Amazonia (2020) exprime les rêves du pape pour l'Amazonie et ses peuples.

Les entretiens et ouvrages personnels

François a également publié des ouvrages plus personnels, souvent sous forme d'entretiens. Un temps pour changer (2020), coécrit avec Austen Ivereigh, propose une réflexion sur les leçons de la pandémie de Covid-19 et appelle à un monde plus juste et solidaire.

Vivre (2024), en collaboration avec Fabio Marchese Ragona, retrace son parcours de vie, de sa jeunesse en Argentine à son pontificat, offrant une perspective intime sur sa pensée et ses expériences.

Une œuvre traduite et diffusée internationalement

Les écrits du pape François ont été largement traduits et diffusés, touchant un public mondial. Ses ouvrages sont disponibles en plusieurs langues et publiés par diverses maisons d'édition, telles que Flammarion, Bayard et HarperCollins. Cette diffusion témoigne de l'impact de sa pensée et de son engagement à rendre l'Évangile accessible à tous.

En somme, la carrière d'auteur du pape François reflète sa volonté de dialoguer avec le monde contemporain, en abordant des questions spirituelles, sociales et environnementales. Ses écrits constituent une contribution significative à la réflexion théologique et pastorale de l'Église catholique au XXIe siècle.

Pour mieux comprendre sa pensée et son parcours, voici cinq ouvrages disponibles en français qui illustrent les grandes lignes de son enseignement :

1. Vivre (HarperCollins, 2024)

Dans cette autobiographie intitulée Vivre, le pape François retrace son parcours de vie, de sa jeunesse en Argentine à son pontificat. Coécrit avec le journaliste Fabio Marchese Ragona, l'ouvrage mêle les souvenirs personnels du pape à des analyses historiques et spirituelles. Il y aborde ses expériences marquantes, ses convictions profondes et sa vision de l'Église et du monde contemporain.

Ce livre offre une perspective intime sur la vie et la pensée du pape François, révélant l'homme derrière le pontife. ​

2. Laudato si’ (2015)

Dans l'encyclique Laudato si’, publiée en 2015, le pape François appelle à une « écologie intégrale », liant la préservation de l'environnement à la justice sociale. Il y dénonce la dégradation de la planète et les inégalités qui en résultent, invitant chacun à une conversion écologique. Ce texte a eu un impact significatif, inspirant de nombreuses initiatives écologiques au sein de l'Église et au-delà.

3. Dilexit nos (2024)

L'encyclique Dilexit nos, publiée en octobre 2024, est consacrée à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le pape y explore l'amour humain et divin du Christ, appelant à une spiritualité centrée sur la compassion et la solidarité. Il y souligne l'importance de redécouvrir cette dévotion dans un monde marqué par l'individualisme et les défis technologiques. ​

4. Un temps pour changer (Flammarion, 2020)

Dans Un temps pour changer, le pape François dialogue avec le journaliste Austen Ivereigh sur les leçons à tirer de la pandémie de Covid-19. Il y partage ses réflexions sur la nécessité d'un monde plus juste et solidaire, appelant à repenser nos priorités et à agir avec compassion. Ce livre offre une vision inspirante pour construire un avenir meilleur.

5. Gaudete et exsultate (2018)

L'exhortation apostolique Gaudete et exsultate, publiée en 2018, est une invitation à la sainteté dans la vie quotidienne. Le pape y propose une spiritualité accessible, fondée sur la joie, l'humilité et l'engagement concret. Il y encourage chacun à vivre l'Évangile au cœur du monde, avec persévérance et discernement.

Crédits illustration : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com