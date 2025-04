Mobilisés, les habitants de cette petite ville déménagent une librairie

Les bras tendus, les lecteurs d’un jour ont fait circuler les romans, essais, albums jeunesse et recueils de poésie jusqu’à leur nouveau refuge, juste au coin de Main Street. Un ballet discret et joyeux, ponctué de commentaires enthousiastes – « Celui-là, je ne l’ai jamais lu », « Ah, celui-ci, il est formidable. »

Familles, enfants, passants de tous âges ont spontanément formé deux lignes humaines s’étirant d’un trottoir à l’autre, entre les deux adresses de Serendipity Books.

De l’ancien local, situé au 108 East Middle Street, jusqu’au nouveau, au 119 S. Main Street, les livres ont circulé de main en main sur près d’un pâté de maisons. Un ballet improvisé qui a rapidement conquis les réseaux sociaux. Postée sur TikTok par la librairie elle-même, la vidéo de cet instant collectif a dépassé 1,6 million de vues en deux jours.

À LIRE - En Suède, les habitants déplacent une montagne de livres

À l’origine de ce déménagement collectif, Michelle Tuplin, la propriétaire de la librairie. Depuis qu’elle a annoncé en janvier son installation dans un espace plus adapté, l’effervescence n’a cessé de grandir. L’idée de mobiliser la ville entière pour transporter les ouvrages s’est vite imposée. Moins chronophage qu’un déménagement classique, bien plus réjouissante aussi.

La commerçante espérait simplement « une seule file d’attente entre l’ancienne et la nouvelle librairie ». Elle ne s’attendait pas à voir une foule assez dense pour en constituer deux. Émue par cette mobilisation, elle confie avoir tenté de remonter la chaîne sans être « complètement en larmes » – sans succès.

Résultat : en moins de deux heures, les étagères de la nouvelle boutique se sont garnies. En prime, les livres ont retrouvé leur ordre alphabétique sans faux pas. Une prouesse logistique, portée par l’enthousiasme général.

Installée à Chelsea depuis 1997, Serendipity Books a été reprise par Michelle en 2017. Trois employés à temps partiel l’accompagnent dans cette aventure. Dans cette ville de 5 300 âmes à une centaine de kilomètres de Detroit, l’entraide n’est pas un vain mot. Ici, on connaît son voisin, on prend des nouvelles, on tend la main. Serendipity Books fait partie du paysage local. « Je crois qu’il y avait un enfant de 6 ans, puis un homme de 91 ans, donc tout le monde était concerné », a-t-elle souligné auprès d’ABC News.

À LIRE - Une chaîne humaine de 150 personnes déménage 10 000 livres à Nancy

Pour Kaci Friss, libraire depuis un an et originaire de la ville, cette journée restera gravée. L’impression d’appartenir à une communauté unie, attentive, précieuse.

Pour elle, ce moment d’unité illustre la place particulière des librairies indépendantes. « Je pense que les librairies indépendantes jouent un rôle essentiel dans les communautés. Les gens se sentent concernés, ils ont le sentiment d’appartenir à un groupe. Nous voulions donc leur offrir cette opportunité d’apporter une contribution significative. Pour nous aussi, c’était formidable », confie-t-elle.

INSOLITE - Marie Kondo conseille de jeter des livres et se met les lecteurs à dos

Tout s’est déroulé dans une atmosphère festive. De la musique s’échappait à la fois de l’ancien local et du nouveau. Une ambiance familiale et joyeuse, portée par la solidarité. Pour Michelle Tuplin et ses trois collaboratrices, ce déménagement devenu événement a soudé la ville… tout en braquant les projecteurs du monde entier sur leur petit coin du Michigan.

Michelle Tuplin prévoit d’ouvrir les portes de sa nouvelle librairie d’ici deux semaines. Serendipity Books organisera en effet une grande inauguration le 26 avril, à l'occasion de la Journée de la librairie indépendante. En attendant, les livres patientent déjà sur leurs rayons, comme chez eux.

Crédits photo : capture d'écran

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com