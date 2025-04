La justice priée d'interdire le mariage d'un prince et un chevalier

Dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, une querelle autour de livres pour enfants mettant en scène des personnages LGBTQ+ a récemment atteint les plus hautes sphères judiciaires des États-Unis. Au cœur de cette controverse se trouve Prince & Knight, un conte illustré où un prince et un chevalier tombent amoureux après avoir combattu un dragon. Ce livre, et d’autres similaires, ont été intégrés au programme scolaire des écoles élémentaires locales, suscitant l’inquiétude de certains parents pour des raisons religieuses.

Initialement, le district scolaire permettait aux familles de soustraire leurs enfants de ces lectures. Cependant, cette option a été supprimée en 2023, le district estimant que les demandes d’exemption devenaient trop nombreuses et perturbaient le bon déroulement des cours. Des parents de confessions musulmane, chrétienne et orthodoxe ont alors intenté une action en justice, arguant que cette décision violait leur liberté religieuse garantie par le Premier Amendement.

« C’est présenté comme un programme de lecture et d’expression écrite donc relevant des “langage arts”, mais le contenu est très sexuellement explicite », a déclaré Billy Moges, membre du conseil d’administration du groupe parental Kids First, formé en réaction à l’introduction de ces livres dans le programme scolaire. « Cela enseigne la sexualité humaine et trouble les enfants. Les parents ne sont pas à l’aise à l’idée que leurs enfants soient exposés à ce genre de contenus à un si jeune âge », rapporte l'AP.

De même, le juge Quattlebaum a exprimé une opinion dissidente, estimant que la politique du conseil scolaire imposait un fardeau excessif sur l'exercice de la religion des parents et de leurs enfants. Il a soutenu que le refus d'accorder des exemptions constituait une violation des droits garantis par le Premier Amendement.

La cour d'appel a donné raison au tribunal de district, rejetant les arguments des plaignants. Elle a estimé que l'exposition des élèves à des idées contraires à leurs convictions religieuses dans le cadre du programme scolaire ne constituait pas une violation de la clause de libre exercice de la religion.

Elle a également souligné l'importance du contrôle local sur l'éducation et a mis en garde contre les implications d'une décision qui obligerait les écoles publiques à adapter leur programme à chaque croyance religieuse individuelle.​

L’audience est prévue pour le 22 avril 2025 : le verdict définitif impliquerait des changements significatives sur l'équilibre entre les droits religieux des parents et l'autorité des écoles publiques en matière de programme éducatif.

Parmi les ouvrages concernés figurent également Uncle Bobby’s Wedding, où une nièce craint de perdre l’affection de son oncle lorsqu’il se marie avec un homme, et Born Ready, racontant l’histoire d’un garçon transgenre partageant son identité avec sa famille.

Le district scolaire défend la présence de ces livres pour mieux représenter la diversité des familles locales, tout en affirmant qu’ils ne visent pas à influencer les convictions religieuses des élèves.

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre la liberté religieuse des parents et le droit des écoles publiques à proposer un enseignement inclusif. Le verdict de la Cour suprême pourrait avoir des répercussions majeures sur la manière dont les établissements scolaires abordent les questions de genre et de sexualité à travers la littérature jeunesse.

En attendant la décision, prévue pour l’été 2025, le débat continue de diviser l’opinion publique, certains y voyant une menace pour la liberté d’expression, d’autres une atteinte à leurs valeurs religieuses.

Un des livres initialement inclus dans le programme, puis retiré sans explication, est My Rainbow, coécrit par la députée de l’État du Delaware, DeShanna Neal, et sa fille Trinity. Elle-même s’est habituée à ce que le livre soit retiré de certaines bibliothèques, notamment en Floride, dans l’Ohio ou au Texas. « L’école est un lieu pour apprendre en quoi le monde est différent, et pourquoi il l’est. Ce que j’espérais que ce livre transmette, c’est ceci : écoutez vos enfants. Ils connaissent leur propre corps. »

Au fait, ne rions pas pas trop fort : il existe une version alternative à Prince & Knight, du même auteur : Maiden & Princess – Jeune fille et princesse… Spoiler alerte : il se déroule dans une communauté lointaine, aux exotiques accents africains.

