Clea Strange, Seigneure de Guerre, veuve de Stephen et Sorcière Suprême

Cette quête désespérée, où Clea défie littéralement la Mort elle-même, la confronte à des entités mystiques redoutables, notamment le Faucheur — un serviteur de la Mort — et la pousse à interroger ses propres limites, entre devoir et désir personnel. Le récit mêle ainsi enjeux métaphysiques et dilemmes moraux, avec une intensité dramatique portée par un personnage principal à la fois redoutable et vulnérable.

Mais qui est Clea Strange ? Fille d’Umar (une entité de la race des Faltine) et de Prince Orini, héritier de la Dimension Noire, elle a également pour oncle le démoni(a)que Dormammu. Ayant grandit au cœur de cette dimension dominée par les ténèbres, développant très tôt une affinité naturelle pour la magie. Sa rencontre avec Stephen Strange, alors venu affronter Dormammu, marque le début d’une relation amoureuse passionnée, autant que et décisive.

D’abord alliée, elle devient sa disciple, puis sa compagne, jusqu’à devenir son épouse. Exilée sur Terre, Clea se forme auprès de Stephen et s’intègre progressivement aux enjeux mystiques. Elle participera aux aventures des Défenseurs, avant de renverser sa propre famille pour s’emparer du trône de la Dimension Noire. Une ascension politique et magique qui consacre sa légitimité autant que sa puissance.

Dans Strange, MacKay construit un scénario solide, respectueux de la mythologie existante, mais résolument centré sur l’intériorité de Clea. Ses apartés ou réflexions introspectives, entre d’arrogance assumée et colère, révèlent une personnalité affirmée, jamais caricaturale.

De fait, Clea Strange est devenue Sorcière Suprême de la Terre, ayant pris la relève du bon Docteur, décédé (voir La Mort du Docteur Strange). Dévastée par la disparition de son époux, Clea refuse l’inéluctabilité du deuil. Dotée d’une puissance redoutable – héritée de la Dimension Noire – et d’un tempérament aussi impétueux qu’implacable, elle décide de braver les lois de l’univers pour ramener Stephen à la vie.

La voir tenir tête à Docteur Fatalis ou plonger tête baissée dans le danger renforce l’admiration qu’elle inspire. Dans cette quête obsessionnelle, elle croise le chemin du Faucheur, un mystérieux serviteur de la Mort, dont la mission est de veiller à l’équilibre entre les mondes des vivants et des morts.

Dans le même temps, un groupe de terroristes, Le Cartel du Blasphème, férus de magie et de démons tentent de faire main basse sur New York (et le reste du monde, très certainement, peu après)…

Le dessin de Marcelo Ferreira, vif et spectaculaire, soutient parfaitement la narration, donnant aux sorts et aux affrontements une densité visuelle saisissante. Côté réception, le premier numéro s'était classé 7e des ventes comics en mars 2022 aux États-Unis selon Diamond Comic Distributors, preuve de l’intérêt suscité par cette reprise audacieuse.

En France, le lancement a été plus discret et modeste — moins de 310 exemplaires selon Edistat, depuis le 5 mars — sans doute en raison d’une promotion insuffisante. À titre de comparaison, La Mort du docteur Strange (sorti début mai 2022) s’est écoulé à 2434 exemplaires, avec plus de 1000 exemplaires en l’espace de cinq semaines.

L’album alterne ainsi scènes d’action spectaculaires, réflexion sur le deuil et exploration des tensions entre pouvoir personnel et équilibre cosmique. Il s’inscrit dans la continuité de la mort de Strange, tout en amorçant un cycle narratif centré sur Clea, désormais au cœur de l’univers magique de Marvel.

Strange s’inscrit dans la tradition des récits mystiques de la Maison des Idées, tout en redéfinissant les codes : en plaçant une femme au cœur du pouvoir magique, l’œuvre interroge les notions d’héritage, de loyauté et de dépassement de soi. Clea Strange y apparaît comme une Sorcière Suprême moderne, complexe, et profondément humaine.

Les arcanes de l’univers s'ouvrent sur un prisme résolument féminin et combatif. Bon, à tous niveaux...

