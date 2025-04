Un nouveau directeur général adjoint chez Auzou

Damien Hervé supervise désormais l’ensemble des pôles éditoriaux, incluant les collections Héros Auzou (Loup, P’tit Loup, Azuro, Petite taupe), Albums, Romans, Bandes dessinées, Licences, Parascolaire, ainsi que les activités d’Auzou Suisse et Auzou Canada. Il encadre une équipe d’environ vingt personnes et assure également des missions transversales stratégiques.

Entre avril 2018 et avril 2025, il a dirigé l'éditorial, portant une vision globale sur la ligne jeunesse du groupe. De septembre 2019 à janvier 2021, il a mené une mission en tant que directeur d’Auzou Canada, en charge du développement commercial, marketing, communication et éditorial.

Damien Hervé a précédemment officié aux éditions jeunesse, Play Bac, où il a occupé plusieurs fonctions entre 2005 et 2018. Il y a d’abord exercé comme chef de produit, avant de devenir chef de groupe, supervisant le développement de projets dans les secteurs pratique, beaux-livres et calendriers. Il a ensuite pris la tête de la stratégie et recherche chez Éditions Spéciales Play Bac, coordonnant innovation produit, partenariats et plans d’édition.

Il a été promu directeur de la recherche éditoriale en 2013. De 2014 à 2018, en tant que directeur éditorial Pratique & Jeunesse, il a piloté des collections, des licences jeunesse (Star Wars, Peppa Pig…) et la coédition de jeux avec des maisons reconnues telles que L’École des Loisirs ou Gallimard Jeunesse.

Créée en 1973, la maison d’édition Auzou, sous l’impulsion de Gauthier Auzou, a rapidement amorcé un tournant vers la littérature jeunesse, en lançant notamment le personnage emblématique du Loup, révélé au grand public par Le Loup qui voulait changer de couleur. Ce succès international, avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus, s’est accompagné d’adaptations en dessins animés et d’une large gamme de produits dérivés.

Le catalogue jeunesse s’est enrichi au fil des années : romans illustrés pour les jeunes lecteurs, coffrets de bijoux à fabriquer soi-même, cahiers de vacances parascolaires… autant de formats qui ont renforcé la place d’Auzou dans l’édition jeunesse. Plus récemment, l’éditeur s’est ouvert à de nouveaux territoires éditoriaux, en intégrant des jeux de cartes et de société, ainsi qu’une offre en bande dessinée.

Auzou est désormais le 4e éditeur jeunesse en France, et rayonne à l’international dans plus de 60 pays. Le groupe regroupe plusieurs entités : Auzou éditions, E.D.I, Lire Demain, EDA Ltée et Easy Peazy.

