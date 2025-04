En 2025, le LEC Festival met la Suisse à l'honneur 

Chaque année depuis 2004, le Prix des Lecteurs décerné par Littératures Européennes Cognac distingue une œuvre européenne, écrite ou traduite en français, représentative du pays invité. Pour l’édition 2025, le prix s’aventure en terres helvétiques et met à l’honneur quatre écrivains suisses dont les œuvres explorent, entre les lignes, les multiples identités linguistiques et culturelles du pays — du français à l’italien, en passant par l’allemand et le romanche.

Organisé en partenariat avec plusieurs médiathèques départementales (Charente, Vienne, Charente-Maritime et Deux-Sèvres), le prix s’inscrit dans une dynamique collective rassemblant plus de 150 bibliothèques et plus de 2000 lecteurs et lectrices, comme ce fut le cas en 2024. Un engagement significatif, reflet de l’ancrage régional du festival et de sa volonté de faire vivre la littérature européenne au plus près des publics.

À LIRE - Finalistes du Prix Jean Monnet 2025 : qui succédera à Ian McEwan ?

Doté depuis 2017, le prix bénéficie depuis 2024 du soutien financier de la société S.N.C. - P. Frapin & Cie, qui offre une récompense de 2000 euros à l’auteur ou l’autrice lauréat(e). Le nom du ou de la gagnant(e) sera dévoilé le samedi 15 novembre à l’Avant-Scène de Cognac, lors d’un temps fort du festival.

Du 12 au 16 novembre 2025, le LEC Festival accueillera ainsi ces écrivains suisses, offrant aux lecteurs une escapade littéraire au cœur d’une Suisse plurielle. Une invitation au voyage à travers les voix singulières de la littérature contemporaine helvétique.

Et en attendant, voici la lsite des ouvrages retenus pour le Prix des lecteurs :

Le festival aura aussi le plaisir de recevoir pendant 6 semaines en résidence d'écriture l'autrice suisse Anne-Frédérique Rochat Quant au trois auteurs et autrices du Prix ALÉ! (collégiens) il s'agit de Jean-Philippe Blondel, Antonio Carmona et Élise Fontenaille, qui seront également présents en novembre.

Crédits photo : LEC Festival

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com