Monsieur Madame envahissent Fort Boyard

​Depuis leur création en 1971 par Roger Hargreaves, les livres de la série Monsieur Madame (connue en anglais sous le nom Mr. Men and Little Miss) ont rencontré un succès mondial remarquable. À ce jour, plus de 250 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. La série a été traduite en 17 langues et est distribuée dans plus de 28 pays.

En France, où la collection a été introduite en 1982, elle connaît également une popularité soutenue. Selon un communiqué de presse de 2014, environ 3 millions d'exemplaires y sont vendus chaque année, ce qui équivaut à un livre vendu toutes les 10 secondes. La série a su évoluer au fil des décennies, avec l'ajout de nouveaux personnages et la diversification des formats, tout en conservant son attrait auprès des jeunes lecteurs... et part à la conquête des tigres de la plus vieille prison marine de France.

Vous avez retrouvé l'air de l'émission estival ? Mais que viennent faire les personnages tout en rondeur de Roger Hargreaves dans les couloirs sombres du Fort ? Ils viennent y mettre leur grain de sel, tout simplement. À travers une série de produits dérivés inédits, cette collaboration entend marier l’univers espiègle et bienveillant des Monsieur Madame à l’ambiance musclée et mystérieuse du jeu d’aventure culte.

Livres, jeux, jouets, fournitures de rentrée ou encore produits alimentaires : tout y passera. Et parce que les enfants – comme les parents – raffolent de ces croisements inattendus, le partenariat prévoit aussi des opérations promotionnelles massives, dans les grandes surfaces comme dans les centres commerciaux, sans oublier les restaurants QSR (fast-food pour les initiés).

Contenu, style, et marketing tous azimuts

Côté graphisme, attendez-vous à des surprises : les figures du Fort – Père Fouras en tête – seront redessinées à la sauce Monsieur Madame, dans ce style inimitable qui traverse les générations. Le crossover ne se contentera pas de vivre sur papier : les mascottes seront de la partie lors des Fort Boyard Aventures, tandis qu’une campagne d’influence, des relais presse, et de nombreux jeux-concours viendront renforcer l’enthousiasme du public.

Éric Lambert, directeur du pôle Licence chez France tv distribution, ne cache pas sa satisfaction : « Réunir les Monsieur Madame et Fort Boyard, deux marques phares de notre catalogue, autour d’une collaboration inédite et inattendue, c’est un véritable plaisir. »

Patrimoine télé et iconiques personnages jeunesse

Côté Fort Boyard, pas besoin de le présenter : depuis plus de 30 ans, ce monument de l’audiovisuel français continue de rassembler petits et grands chaque été autour d’épreuves tantôt drôles, tantôt redoutables, toujours spectaculaires. Exporté dans plus de 30 pays, porté par Olivier Minne et les personnages cultes du Fort, le jeu reste un pilier du divertissement hexagonal.

Quant à Monsieur Madame, la saga a fêté ses 50 ans et continue de rayonner : 250 millions de livres vendus dans le monde, traduits dans 17 langues, et une galerie de 100 personnages créés par Roger puis Adam Hargreaves. C’est peu dire que ce duo d’univers était prêt pour un coup d’éclat.

Un pari transgénérationnel

Les ingrédients sont réunis : de la nostalgie pour les parents, de l’humour pour les enfants, une visibilité maximale pour les marques. Le tout servi par la puissance de frappe marketing de France tv distribution et l’expertise storytelling d’ALP. Alors, en 2026, que vous soyez plutôt Monsieur Grincheux ou Madame Bonheur, une chose est sûre : vous n’échapperez pas à l’appel du Fort.

Et n’oubliez pas : toujours plus haut, toujours plus fort… et toujours plus rond !

