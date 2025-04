Les librairies d’Auvergne-Rhône-Alpes célèbrent 10 ans de résistance littéraire

Confrontées à la surproduction, les librairies françaises avertissent de plus en plus régulièrement : temps et espace ne sont pas infinis, et cet afflux permanent menace à terme les points de vente de livres. Pour la deuxième année consécutive, l'Association pour l'écologie du livre propose une recherche-action sous la forme d'une trêve des nouveautés, afin d'adopter un autre rythme et d'en observer les effets.