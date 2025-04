Poésie japonaise et esthétique bretonne : le haiku marinière 

Cette exposition fera revivre la fièvre créatrice de Métal Hurlant. Et il y a de quoi : entre 1975 et 1987, le magazine de bande dessinée de science-fiction a été un tremplin pour les plus grands noms de la BD de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle... C'est à Tourcoing qu'elle posera ses valises pour la première fois, du 24 avril au 27 septembre 2025 à la maison Folie Hospice d’Havré.