Boualem Sansal honoré à Strasbourg, Antoine Gallimard présent

Détenu en Algérie depuis novembre dernier, l’auteur a été distingué, mercredi 16 avril, par la médaille de la Ville de Strasbourg, aux côtés de neuf autres écrivains parrains et marraines de l’initiative Strasbourg Capitale mondiale du Livre UNESCO.

Un auteur épuisé par la guerre

« L’information de cette distinction lui parviendra, il en sera heureux et en sourira », a témoigné son homologue, l’écrivain Kamel Daoud, également présent à Strasbourg. Ce dernier fera également paraître, le 8 mai prochain dans la collection Tracts de Gallimard, Il faut parfois trahir, où il explore ce que signifie penser contre son époque, contre son camp, contre soi-même parfois.

Boualem Sansal a fait son entrée dans la même collection en avril, avec le discours pour le Prix de la paix des libraires et éditeurs allemands, prononcé par l’auteur à Francfort-sur-le-Main, 16 octobre 2011.

La maire de Strasbourg a pour sa part rappelé que l’écrivain avait été accueilli dans la ville en avril 2024, et a exprimé l’espoir de « l’accueillir à nouveau très bientôt ». Boualem Sansal avait en effet participé à la cérémonie inaugurale de Strasbourg Capitale mondiale du livre 2024.

Il avait évoqué son engagement pour la paix et était revenu sur une initiative qu’il avait lancée à Strasbourg avec l’écrivain israélien David Grossman : l’appel de Strasbourg pour la paix entre Palestiniens et Israéliens, initié lors du premier Forum mondial sur la démocratie. Il avait réuni près de 250 écrivains de 40 nationalités, pour promouvoir un projet ambitieux : enseigner la paix, une discipline pourtant absente des universités, contrairement à l’histoire de la guerre.

Boualem Sansal, marqué par 25 ans d’écriture sur la guerre - notamment sur la Décennie noire -, exprimait par ailleurs son épuisement, raison pour laquelle il s'était tourné vers la science-fiction, expliquait-il. Enfin, à travers un texte de Janne Teller, Guerre - qui imagine la France en guerre et ses habitants devenus réfugiés -, il interpelait sur le rejet, la peur, la faim et la perte. Par cette lecture, il avait rappelé avec force l’urgence de repenser le rapport à l’exil, à l’hospitalité et à la paix.

Depuis l’arrestation de Boualem Sansal, sa maison Gallimard, qui publie ses ouvrages, lui a constamment témoigné son soutien, notamment le 18 février 2025, quand l’Institut du monde arabe et l'éditeur ont organisé une soirée de soutien.

Plusieurs personnalités, dont Antoine Gallimard, mais Jean-Michel Blanquer, Natacha Polony et des auteurs de renom tels que Ian McEwan, Arundhati Roy, Roberto Saviano, Kamel Daoud ou Florence Aubenas, ont lu ou fait lire des textes en hommage à l’écrivain. Ces interventions nourriront un recueil en préparation, que Gallimard prévoit de publier en plusieurs langues, dont en arabe.

Un autre ouvrage collectif, intitulé Pour Boualem Sansal, est paru le 27 mars aux éditions David Reinharc, avec textes et dessins rassemblés pour défendre la cause de l’auteur. Les initiateurs, Pascal Bruckner et Michel Gad Wolkowicz, rappellent la portée politique et intellectuelle de son œuvre, décrite comme une arme de connaissance face aux régimes autoritaires.

Ses filles prennent la parole

Arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre 2024, Boualem Sansal a été condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à l’est de la capitale algérienne. Le jugement, assorti d’une amende de 500.000 dinars (environ 3500 euros), reste en deçà des réquisitions du procureur, qui réclamait dix ans d’emprisonnement et une amende doublée.

Cette décision judiciaire a immédiatement suscité une vague de réactions politiques en France, quasi unanimes pour dénoncer un verdict jugé inacceptable. Du président de la République à son Premier ministre, en passant par l’ensemble des partis politiques, tous ont condamné cette peine.

Le 5 avril 2025 encore, Gabriel Attal a réclamé publiquement une grâce présidentielle pour le Franco-Algérien. Lors d’un discours prononcé à la Cité du cinéma, il a dénoncé les régimes autoritaires et inscrit Sansal parmi les symboles de la liberté d’expression opprimée.

L'affaire Sansal s'inscrit plus généralement dans un contexte tendu entre Paris et Alger, notamment autour du Sahara occidental. L’auteur a fait appel de sa condamnation prononcée fin mars.

Le 15 avril, les filles de Boualem Sansal ont publié dans Le Figaro une lettre ouverte à Emmanuel Macron, lui demandant d’intervenir pour obtenir la libération de leur père. « Notre père, Boualem Sansal, a 80 ans. Il est malade. Il est écrivain. Et il est enfermé », écrivent Nawal et Sabeha Sansal, dénonçant une condamnation fondée non sur un crime, mais sur « ses mots, ses pensées, sa liberté ».

L’écrivain a écopé de cinq ans de prison pour « atteinte à l’intégrité du territoire », après des déclarations sur les frontières algéro-marocaines faites au média Frontières. « Cinq mois dans le silence d’un cachot pour un humaniste », rappellent ses filles, déplorant l’absence de grâce présidentielle algérienne. Elles implorent le président français, Emmanuel Macron, de peser en ce sens : « Faites ce geste. Pour lui. Pour la mémoire des justes ». Selon elles, leur père est devenu l’otage d’un contentieux diplomatique, dans un contexte tendu entre Paris et Alger : « Des jeux diplomatiques qui nous échappent ».

À LIRE - Par-delà la tutelle de l’extrême droite française, libérez Boualem Sansal !

Le 16 avril, François Bayrou a reçu à Matignon le comité de soutien de Boualem Sansal. « Nous pensons à lui, que nous trouvons terrible la situation dans laquelle il se trouve placé », a déclaré le Premier ministre, repris par l'AFP, évoquant un « prisonnier d’opinion ». Il a jugé cette situation « insupportable, pas pour les gouvernements seulement, mais comme être humain ».

Si Emmanuel Macron s’est dit récemment « confiant dans sa libération », les tensions entre Paris et Alger se sont ravivées après des expulsions croisées de diplomates, dans un climat diplomatique de plus en plus tendu...

Crédits image : ActuaLitté / CC-BY-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com