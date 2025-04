Le livre de Gisèle Pélicot sera-t-il adapté par HBO ?

Son histoire a bouleversé des millions de personnes à travers le monde. Malgré elle, Gisèle Pélicot inspire et continue d’émouvoir par son courage et sa dignité, après quatre longs mois de procès public à Avignon.

En mars dernier, Flammarion annonçait avoir obtenu la publication de son récit personnel, retraçant son histoire et son combat. Le livre, rédigé avec la collaboration de Judith Perrignon, journaliste et romancière, devrait ainsi paraître le 28 janvier 2026. « Aujourd’hui, je souhaite raconter mon histoire avec mes propres mots. En partageant ce récit, j’espère transmettre un message d’espoir et de courage à tous ceux qui traversent des épreuves difficiles au cours de leur existence », confiait-elle dans un communiqué.

Le témoignage, intitulé A Hymn to Life, connaîtra également une diffusion internationale : les droits de traduction ont été cédés dans une vingtaine de langues par Susanna Lea. Au Royaume-Uni, c’est la maison The Bodley Head qui en assurera la publication, selon The Guardian. D’après l’éditeur britannique, les droits ont déjà été vendus dans douze pays, dont le Brésil, le Canada, le Danemark et la Suède.

Une possible adaptation à l’écran

Mais son histoire pourrait dépasser le cadre de la littérature. Selon les informations de Paris Match, publiées ce jeudi, la septuagénaire serait actuellement suivie par les caméras de HBO, alors qu’elle séjourne sur l’Île de Ré. Comme le rapportait Le Figaro en février dernier, la propriété de Warner se disputerait les droits d’adaptation de son livre-témoignage face à Netflix. HBO a, semble-t-il, devancé le géant de la Sillicon Valley.

La chaîne, qui a lancé Max, sa plateforme de streaming, il y a cinq ans, avait déjà consacré un premier documentaire à l’affaire : L’Affaire Pélicot. Un procès pour l’histoire. Reste à savoir quelle forme prendrait une nouvelle production autour de Gisèle Pélicot — récemment nommée dans les « 100 personnes les plus influentes » du magazine Time.

Une plainte contre Paris Match

L’annonce de cette adaptation, publiée ce jeudi dans Paris Match, s’accompagnait de photographies montrant Gisèle Pélicot en compagnie d’un homme présenté comme son nouveau compagnon. Son avocat, Stéphane Babonneau, a réagi dès le lendemain, vendredi 18 avril, dans les colonnes de franceinfo.

Il a déclaré envisager « toutes les actions judiciaires destinées à protéger sa vie privée et celle de ses proches ». Il a précisé que sa cliente n’avait pas été informée par le magazine de la parution de l’article, et qu’elle l’avait découvert « brutalement ce matin ».

Sollicité par l’AFP, il a déclaré : « Sur le fond, c’est très choquant vu qu’il s’agit de l’histoire d’une femme dont le consentement a été nié pendant 10 ans et dont le calvaire a été rappelé par les quelque 3000 photos et vidéos prises à son insu. Or faire l’objet après ça d’une paparazzade, c’est n’avoir rien compris à ces quatre mois de procès ! »

L’avocat a par ailleurs démenti les affirmations du journal, réfutant l’existence de tout accord entre sa cliente et la plateforme HBO : elle n’aurait « signé tout contrat » en vue d’une adaptation de son livre actuellement en cours de rédaction. « Aujourd’hui, elle se reconstruit et se concentre sur son livre pour garder le contrôle de son histoire », a-t-il ajouté. Le projet d’adaptation reste donc incertain, et la publication de cet ouvrage particulièrement attendue.

Crédits image : W.carter/CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com