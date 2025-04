Festival d'Angoulême 2026 : une édition sans auteur ni autrice ?

« Sans nous, cette édition sera une coquille vide ! », préviennent les signataires de la pétition, parmi lesquels Art Spiegelman, Posy Simmonds, Joe Sacco, Luz, ou encore Florence Cestac, pour ne citer qu'eux. Mais la liste est encore longue et contient les plus grandes vedettes du 9e art. Une pétition ouverte à tous a également été mise en ligne. De quoi créer une déflagration d'ampleur.

Cette initiative, portée par le Syndicat des travailleurs artistes-auteur·ices (STAA) et le collectif #MeTooBD, dénonce « l’aveuglement », « l’obstination » et « le mépris » de l’association à l'origine du festival, qui persiste à vouloir en confier la gestion à une entité privée, et ce, sans appel à projets ni consultation des acteurs concernés. Le cœur du conflit repose sur un contrat contesté et un mode de gouvernance jugé opaque.

Comme nous l'avons déjà rapporté, de nombreuses voix interpellent publiquement, et depuis plusieurs mois, les dirigeants du festival sur ce qu’ils estiment être une dérive : « Nous, professionnel·les de la bande dessinée, auteur·ices et autres travailleur·euses du milieu, interpellons l’Association du FIBD d’Angoulême sur la nocivité du contrat qui la lie avec la société 9e Art+ », peut-on lire dans la pétition.

FIBD : une case / un problème

Les griefs à l’encontre de 9e Art+ et de ses pratiques managériales ne datent pas d’hier. Une enquête publiée par L’Humanité révélait notamment le licenciement d’une employée après qu’elle a dénoncé un viol survenu lors de la 51e édition du festival. Dans ce contexte, les syndicats et collectifs réclament non seulement une rupture du contrat actuel, mais aussi la mise en place d’un appel d’offres impartial pour choisir la future structure gestionnaire.

De nombreux points de discorde ont également été précédemment soulevés quant à la gestion financière du festival, en déficit de 250.000 € en 2024 (une somme que couvriraient les fonds propres de 9e Art +). L'augmentation de 25 % des tarifs d'entrée en 2025 a aussi provoqué quelques critiques, tout comme le choix de sponsors de l'événement cette année, parmi lesquels figurait Quick. Sans oublier qu'en 2021 la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine avait mis en avant un montage financier autour de la société Partnership Consulting, qui appartient à Franck Bondoux, également fondateur de 9e Art+.

La situation a continué de se tendre après la réunion du 3 avril dernier de l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA), où la possibilité de dénoncer le contrat en cours a été évoquée sans qu'une décision formelle ne soit proposée. Selon les signataires, tout indique que la fusion avec 9e Art+ serait toujours à l’ordre du jour, dans un nouveau cadre juridique — une SAS — qui ferait de cette entreprise le gestionnaire « illimité » du festival.

À LIRE : 9e Art+ et l'organisation du Festival d'Angoulême, un “braquage total”

Un festival de BD sans bédéiste ?

Une perspective que les auteurs de la tribune assimilent à une confiscation du festival par une entreprise privée, dans un contexte où le FIBD est largement subventionné par des fonds publics et perçu comme un événement d’intérêt général. « Le festival d’Angoulême est devenu un événement incontournable de la BD grâce aux acteur·ices qui le font vivre : travailleur·euses de la BD, auteur·ices, éditeur·ices, traducteur·ices, journalistes et critiques… et bien entendu les lecteur·ices, par leur fidélité à cet événement », rappellent les pétitionnaires.

Les inquiétudes étaient remontées jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. En février dernier, le ministère de la Culture se déclarait « particulièrement interpellé » par la situation à Angoulême. Avant d'ajouter le 8 avril dernier que « l'État sera particulièrement vigilant à ce que la marque FIBD ne fasse pas l'objet d'une appropriation par un acteur privé », rapporte l'AFP.

La menace de boycott pèse désormais sur la 53e édition, prévue pour janvier 2026. Si aucune décision de rupture n’est prise dans les mois à venir, les signataires affirment qu’ils n’y participeront pas. « Si elle ne se décide pas à dénoncer ce contrat en bonne et due forme et à faire un appel à projets pour la gestion du festival, nous appellerons à boycotter massivement la prochaine édition du Festival », écrivent-ils.

Contactée par ActuaLitté, l'organisation du FIBD n'a a cette heure pas retourné nos demandes de précisions : nous mettrons à jour ces informations ou reviendrons sur le sujet dans un prochain article. Selon l'AFP, une réunion du conseil d'administration du festival est prévue ce 18 avril, au sujet de la « dénonciation » du partenariat actuel qui le lie à 9e Art+.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com