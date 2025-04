L'écrivaine française Hélène Cixous obtient le Prix Formentor 2025

Créé en 1960 par l’éditeur catalan Carlos Barral, le prix Formentor est né d’une volonté de faire rayonner la littérature au-delà des frontières espagnoles. L’idée est née un an plus tôt, lors d’un congrès d’écrivains organisé par Camilo José Cela à Majorque, dans l’hôtel Formentor, sur la presqu’île du même nom. C’est là que Barral rencontre Italo Calvino, qui convainc son éditeur Giulio Einaudi de soutenir cette initiative.

Très vite, d’autres personnalités de l’édition européenne ont rejoint le projet : Claude Gallimard en France, Heinrich Ledig-Rowohlt en Allemagne, George Weidenfeld au Royaume-Uni, Barney Rosset aux États-Unis, et Víctor Seix en Espagne. Le prix, assorti d’une dotation de 10.000 dollars, propose alors à chaque lauréat une publication et une traduction simultanée dans une dizaine de langues — une initiative inédite à l’époque.

Des Français ont déjà reçu la récompense : Annie Ernaux en 2019, devenue plus tard prix Nobel de littérature, ou Pascal Quignard en 2023. En 2024, c’est l’auteur hongrois László Krasznahorkai qui a reçu le prix.

Une « audace créative » saluée

Cette année, la distinction a été attribuée à une philosophe et écrivaine française née en Algérie : Hélène Cixous, pour l’ensemble de son œuvre. Le jury, composé de Claudia Casanova, Víctor Gómez Pin, Marta Rebón, Marta Segarra, et présidé par Basilio Baltasar, a salué « la singularité de son écriture, son audace créative et la richesse des savoirs qu’elle a su réunir dans une œuvre aussi dense que variée ».

Dans un communiqué, les jurés ont confié avoir été séduits par « la personnalité de son style, son intrépide liberté créative et la diversité des disciplines intellectuelles présentes dans sa production foisonnante ». Ils ont ajouté : « Avec plus de cent titres publiés en plus de soixante ans d’un travail d’écriture précis et inlassable — essais, romans, pièces de théâtre et travaux universitaires —, elle a joué un rôle majeur dans la construction d’une conscience du féminin, de sa place dans les mutations de notre époque et de son affranchissement face aux inerties de l’histoire. »

Une vie d’engagement au service du savoir

Parmi ses publications, on note par exemple Rêvoir, publié par Gallimard en 2021, Mdeilmm - Parole de taupe, publié en 2022 par la même maison, et plus récemment Et la mère pond vite un dernier œuf. L’un de ses textes, Le rire de la Méduse - Manifeste de 1975, a particulièrement contribué à sa renommée : elle invite les femmes à s’approprier la langue, à écrire hors des cadres imposés par le patriarcat.

Depuis, l’écrivaine de 88 ans est une voix incontournable de la pensée féministe moderne. Mais elle s’est également intéressée à des figures majeures de la pensée et de la littérature, sur lesquelles elle a écrit des livres : de Jacques Derrida à James Joyce, en passant par Clarice Lispector, Kafka ou encore Montaigne.

À LIRE – Femina : "Je ne peux plus participer à un prix soutenu par Bolloré"

Son œuvre dialogue aussi avec les arts visuels, à travers des textes consacrés à Simon Hantaï, Pierre Alechinsky ou Adel Abdessemed. Engagée aux côtés de Jacques Derrida dans plusieurs entreprises intellectuelles et politiques, elle a participé activement à la fondation de l’université Paris-VIII, où elle crée le Centre d’études féminines dès 1974 — une première en France. Elle a également soutenu la création du Centre national des lettres, devenu depuis le Centre national du livre.

« Pour toutes ces raisons — sa contribution à l’histoire culturelle de notre époque, l’invention incisive d’un genre littéraire nouveau, la confiance qu’elle accorde au pouvoir de la parole — le jury décerne le Prix Formentor des Lettres 2025 à l’écrivaine française Hélène Cixous », concluent les jurés.

Crédits image : Ségolène Royal, CC BY-NC-SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com