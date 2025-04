Un reptile de haut niveau

À travers cette histoire courte et rythmée, le livre aborde le thème de la compétition sportive avec une tonalité humoristique. Conçu pour les jeunes lecteurs, l’ouvrage propose un texte simple et une mise en page adaptée, accompagné d’une version sonore accessible par QR code. L’album s’inscrit dans la collection « Lire au CP avec Fil et Lulu » et a été entièrement conçu et fabriqué en France.

Les éditions Accès nous en proposent les premières pages en avant-première :

Coralie Charton, enseignante puis directrice d’école, avant de devenir conseillère pédagogique en 2016, a mené des réflexions sur l’enseignement du français et expérimente de nombreux outils dans les classes. Elle est l’auteure de la méthode LIRE AU CP avec Fil et Lulu et FRANÇAIS AU CE1 avec Fil et Lulu.

Christian Voltz est auteur et illustrateur d’une cinquantaine d’albums pour la jeunesse, il est connu pour ses illustrations originales. Réalisées en objets de récupération, ses créations éphémères sont photographiées et donnent naissance à des univers minimalistes et originaux dans lesquels évoluent des personnages attachants.

DOSSIER - Accès jeunesse : des livres ludiques pour éveiller les jeunes lecteurs

