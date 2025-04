Droits d’auteur : Yves Rolland nommé à la tête de la Commission de contrôle

Yves Rolland connaît bien la Commission : il y a exercé la fonction de rapporteur général de juin 2014 à février 2023. Sa carrière est également marquée par une implication dans les secteurs de l’audiovisuel et de la culture. Il a notamment été président-directeur général de la société de production cinématographique et audiovisuelle LGM entre 1998 et 2007, secrétaire général de France Télévisions de 2010 à 2012, ainsi que président du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon entre 2010 et 2013. Depuis février 2023, il occupait le poste de rapporteur général à la Cour des comptes.

De son côté, Emmanuel Marcovitch, conseiller maître à la Cour des comptes, possède une solide expérience en gestion d’institutions culturelles et médiatiques. Il a été directeur général adjoint et directeur financier de l’Agence France-Presse de 2012 à 2016, avant d’être nommé, la même année, directeur général délégué de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées. Plus récemment, il a dirigé le cabinet de la ministre de la Culture entre mai 2022 et janvier 2024. Il a officiellement pris ses fonctions de rapporteur général auprès de la Commission de contrôle le 6 mars 2025.

Au moment de son entrée en fonction, Yves Rolland a tenu à remercier chaleureusement Michèle de Segonzac, présidente suppléante, pour avoir assuré l’intérim à la tête de la Commission. Il a également salué l’engagement d’Alain Pichon, président de la Commission de 2014 à 2024, ainsi que celui de Jean-Baptiste Gourdin, rapporteur général entre mars 2023 et février 2025.

Créée en 2000, la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins se voit confier trois missions principales : un contrôle permanent des comptes et de la gestion des organismes de gestion collective ; la vérification du respect des dispositions du titre II du Code de la propriété intellectuelle ; et enfin, une mission de médiation entre ces organismes, les titulaires de droits, ainsi que les prestataires de services en ligne.

Les 24 organismes de gestion collective concernés perçoivent chaque année plus de deux milliards d’euros de droits divers, qu’ils redistribuent, après déduction des frais de gestion, à plus de 500 000 bénéficiaires, qu’il s’agisse d’associés, de sociétaires ou d’ayants droit.

Aux côtés de son président, le collège de la Commission de contrôle comprend actuellement Michèle de Segonzac, conseillère d’État honoraire et présidente suppléante, Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, Laurent Trupin, inspecteur général des finances, ainsi que Catherine Ruggeri, inspectrice générale des affaires culturelles.

Chaque année, la Commission remet un rapport dans lequel elle consigne ses constatations, ses observations et ses recommandations. Ce document est transmis au Parlement, au gouvernement ainsi qu’aux assemblées générales des organismes de gestion collective.

Crédits photo : © Elombard / Cour des comptes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com