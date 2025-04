Minh Tran Huy, lauréate du Prix du Roman Marie Claire 2025

Chaque année, le prix littéraire remis par Marie Claire récompense une œuvre francophone qui a la particularité de mettre en avant le destin d’une femme. Pour cette édition 2025, le jury, présidé par Katell Pouliquen, directrice des rédactions du magazine, a honoré l'autrice Minh Tran Huy pour un texte à la fois personnel et universel.

Dans Ma grand-mère et le Pays de la poésie (Flammarion), l’écrivaine évoque la figure centrale de sa vie : sa grand-mère, Bà, femme discrète et dévouée, venue du Vietnam, qui l’a élevée dans la langue et les contes de son enfance.

Un récit de filiation, de langue et d’exil

Petite, l’autrice prononce ses premiers mots en vietnamien. Mais en grandissant, elle s’éloigne peu à peu de cette deuxième mère, de sa langue, et finit par oublier. Aujourd’hui, en s’adressant à cette figure aimée, elle tente de combler les silences de l’histoire familiale.

Elle remonte jusqu’aux années 1970, dans un Vietnam marqué par les conflits, pour retracer le chemin de l’exil. Entre souvenirs personnels et contes traditionnels, Minh Tran Huy tisse un récit où la mémoire se mêle à la fiction. Comme dans l’art du kintsugi, la littérature répare les fractures, recolle les fragments, et redonne forme à ce qui semblait perdu.

Un jury aux regards multiples

Le jury 2025, composé de personnalités venues de la littérature, de la culture et de la création, a salué un roman à la fois pudique et profond. « Une délicate et déchirante lettre d'amour posthume, adressée par l'autrice à sa grand-mère vietnamienne », résume Katell Pouliquen, accompagnée dans ses délibérations par Philomène Piégay, rédactrice en chef culture et célébrités, et Thomas Jean, chroniqueur littéraire.

Autour d’eux siégeaient également l’actrice Laetitia Dosch, la chanteuse Clara Ysé, le créateur de mode Guillaume Henry, le rappeur et acteur Sofiane Zermani, la cheffe Céline Pham, la journaliste Victoire Tuaillon, ainsi que les libraires Delphine Darani (Le Comptoir des mots, Paris 20ᵉ) et Priscillia Vinetot (Cultura Belle Épine, Thiais). L’écrivaine Camille de Peretti, marraine de l’édition 2025, complétait ce jury aux sensibilités plurielles.

