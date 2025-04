Les 12 livres retenus pour le prix littéraire Evok Collection 2025

Ce prix témoigne de la volonté de soutenir la création littéraire, de mettre en lumière des auteurs talentueux et de promouvoir des ouvrages émouvants et inspirants. Avec la complicité de Tristane Banon, Emmanuelle de Boysson et Anne-Marie Revol, le Prix littéraire Evok Collection est un moment de partage et de légèreté, mettant en lumière l'ouvrage qui saura accompagner les lectures de l’été. Le livre primé doit posséder des qualités littéraires, et refléter cet état d’esprit particulier associé à la saison estivale.

Impardonnable de Mathieu Menegaux (Grasset)

Tout le bruit du Guéliz de Ruben Barrouk (Albin Michel)

Le lit clos de Sophie Brocas (Mialet - Barrault)

De nos blessures un royaume de Gaëlle Josse (Buchet Chastel)

Le ciel de Tokyo d’Émilie Desvaux (Rivages)

Ne vois-tu rien venir de Sonia Feertchak (Flammarion)

La dernière victoire possible d’Oriane Jeancourt (Galignani - Grasset)

Tout le monde garde son calme de Dimitri Kantcheloff (Finitude)

L’Amour et autres mensonges de Laetitia de Luca (Robert Laffont)

Célèbre de Maud Ventura (L’Iconoclaste)

Ceinture de Céline Robert (Calmann-Lévy)

Les gestes d’Amanda Sthers (Stock)

Le jury est composé d'une quinzaine de personnalités issues du monde de la culture, du sport, de l’entreprise et des médias, évolue chaque année. Le Comité de lecture a sélectionné douze ouvrages, parmi lesquels six seront choisis comme finalistes. Le lauréat sera révélé le 2 juin 2025.

Voici la liste des jurés : Tristane Banon, Éléonore Baudry, Laurence Benaim, Valérie Bonneton, Charlotte Bouteloup, Romain Brau, Philippe Caverivière, Karima Charni, Emmanuelle De Boysson, Boris Derichebourg, Karine Dijoud, Arielle Dombasle, Raphaël Enthoven, Laurence Ferrari, Roland Perez, Anne-Marie Revol, Aurélie Saada, Laura Tenoudji, Keren Ann Zeidel, Oli et Emmanuel Sauvage, Directeur Général du groupe Evok Collection.

Lors de la cinquième édition en 2024, Éric Chacour a été récompensé par le jury pour son roman Ce que je sais de toi, publié aux éditions Philippe Rey.

