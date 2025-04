Quand Giuliano Da Empoli parle, le lecteur écoute

La femme de ménage retrouve donc la place qui lui revient de droit, avec 36.635 exemplaires écoulés, tandis que Les secrets de la femme de ménage est 2e avec 30.554 ventes. Un doublé qui confirme s’il le fallait l’appétit du public pour la saga domestique de l’autrice américaine.

Giuliano Da Empoli confirme qu’il fait partie, depuis le succès du Mage du Kremlin des observateurs politiques préférés des français, L’heure des prédateurs, gagne quatre places et se hisse au pied du podium (16.987 ventes). Il garde par ailleurs la tête du classement des ventes en librairies et réalise la meilleure performance en termes de chiffre d’affaires.

Dicker et Hunger Games : il n'en restera qu'un

Juste derrière lui, Intérieur nuit de Nicolas Demorand, avec 14.921 exemplaires vendus. Joël Dicker, de son côté, recule d’une nouvelle place et se retrouve 6e avec La très catastrophique visite du zoo (13.446 ventes). Rien d’alarmant, mais le souffle médiatique semble retomber tranquillement.

Autre gros vendeur qui connaît une trajectoire similaire, Suzanne Collins et le nouvel opus d’Hunger Games reculent de deux places et finissent 8e avec 10.663 ventes. Elle est dépassée de justesse par Bernard Minier qui vend 10.876 exemplaires de H, tandis que Les Éffacées est 9e avec 10.655 ventes. Maud Ankaoua ferme le top 10 en gagnant 9 positions avec Plus jamais sans moi (9486 ventes).

Avec 38 nouvelles entrées, le marché se calme un peu par rapport à la semaine dernière, mais demeure largement agité. La remontée de la semaine est signée T'choupi ne met plus de couches, le grand garçon en est récompensé avec une promotion de 101 places (93e pour 2253 ventes). En sens inverse, Triangle noir de Niko Tackian, perd 94 places et se retrouve 170e avec 1524 ventes.

Avec +5 % en volume et +2 % de chiffre d'affaires stable par rapport à la semaine dernière, le marché connait une nette augmentation. Même tendance si on compare à la semaine 15 de l'année dernière : +2 % en volume ,+3 % en CA. Un peu de lumière après un hiver rude pour le secteur du livre ?

C'est tout bon pour nous

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com