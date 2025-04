Les Roses et les Épines : Angelo Rinaldi, critique en liberté

Les excellentes éditions Des Instants viennent de publier ce recueil d’Angelo Rinaldi, académicien au verbe acéré, réunissant 58 chroniques littéraires initialement parues en 1990 dans un hors-série de L’Express. Ces textes retrouvent aujourd’hui une seconde vie, à un moment où la critique littéraire semble parfois manquer de mordant. L’ouvrage est divisé en cinq sections — Un peu, Beaucoup, Passionnément, À la folie, Pas du tout — dans un esprit joueur, mais non dénué de piquant.

Ceux qui, pendant leurs heures d’ennui, me lisent ne le savent probablement pas, mais je suis aussi attachée de presse pour quelques maisons d’édition (pas de délits d’initié : je n’ai jamais chroniqué de livres que je défendais). Lire ce livre a été un réel réjouissement. Je dois bien avouer que j’ai souvent été soulagée que ceux qui figurent dans les rubriques « Un peu » ou « Pas du tout » ne soient pas des livres « à moi ». J’imagine les sueurs que ces délicieuses chroniques ont pu provoquer chez ceux qui faisaient alors mon métier. Car, évidemment, toute méchante que je suis, ma préférence va aux chroniques qui « dézinguent » certains livres — pour ne pas dire certains auteurs.

« L’œuvre d’Aragon, poète d’un “État dans l’État”, depuis son passage fracassant du surréalisme au communisme, aura bénéficié, pour la diffusion et le soutien, de toutes les commodités que comporte la situation de l’écrivain adossé à une organisation puissante, capable de déchaîner les applaudissements à la commande. » (31 décembre 1982)

Une des phrases que nous entendons probablement le plus de la part d’éditeurs et/ou d’auteurs est : « mais les journalistes n’ont aucune raison de ne pas aimer nos livres ». Et en soi, il est rassurant qu’ils aient confiance en leurs publications. Bien que je ne les aie jamais rencontrés, il est certain que d’aucuns ont une bien haute opinion d’eux-mêmes. Et de goûter la réponse d’Angelo Rinaldi dans l’entretien fait par Pierre Boncenne pour le magazine Lire en octobre 1980, quand celui-ci lui laisse entendre qu’il serait quelque peu « élitiste » : « Ce n’est pas ma faute si la littérature, au sens où nous sommes quelques-uns à l’entendre, suppose un minimum de qualités littéraires. »

Mais ne nous trompons pas : tout l’art de notre Académicien ne réside pas dans la seule tournure vacharde. Non, son art tient surtout dans le fait qu’il sait manier les bons mots. Lisez plutôt. À propos de quelques auteurs qui s’adonnaient à la mode des « romans cycles » pendant l’entre-deux-guerres : « Toutes œuvres dont, à présent, seul l’ennui né d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité nous convaincrait d’ouvrir un tome », ou encore, à propos d’Arthur de Gobineau : « Diplomate, comme Claudel, mais génial, lui. » Extase.

Le plaisir n’est évidemment pas ici que malsain. Il m’a suffi de lire, à propos du livre d’Elsa Morante, La Storia, publiée en 1977 par Gallimard : « Allons, nous aurons lu au moins un bouquin prodigieux, cette année » — pour le commander à mon libraire.

Mais avouons tout de même que la chronique sur les frères Goncourt, à l’occasion de la publication de leur Journal chez Laffont en 1989, dans la rubrique « Pas du tout » — eux qui furent les pires langues de vipère de leur temps —, était fort attendue et à la hauteur des espérances : « Quand on sort de là, on éprouve, à l’air libre, l’impression de vivre une époque bienveillante, audacieuse, presque juste, en compagnie de contemporains ruisselant de délicatesse, de finesses et de bontés. C’est dire… » Quel talent !

Avec Les Roses et les Épines, c’est tout un pan de la critique littéraire française qui ressurgit, vivace, étincelant, mordant. À lire !

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com