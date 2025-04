Jean-Baptiste Andrea récompensé par les bibliothèques de Montréal

Créé en 2007 par Marie-Anne Poggi avec le soutien des bibliothèques de la Ville de Montréal, le Club des Irrésistibles est un club de lecture en ligne qui réunit plusieurs milliers de lecteurs et lectrices issus du Québec, du Canada, mais aussi de France, d’Espagne, d’autres pays européens et d’Afrique du Nord.

Le roman lauréat suit Mimo, jeune sculpteur autodidacte marqué par la misère, et Viola Orsini, héritière rebelle d’une grande famille génoise. Les deux opposés se rencontrent contre toute attente et scellent un pacte d’amour et de fidélité. Leur lien profond devient un refuge face aux bouleversements de l’Italie fasciste. Veiller sur elle retrace une passion intense, portée par la quête d’émancipation et de beauté dans un monde en péril...

Parmi les finalistes de cette édition figuraient également Terrasses ou notre long baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé (Actes Sud/Leméac), arrivé en seconde position, ainsi que Triste tigre de Neige Sinno (P.O.L), Amiante de Sébastien Dulude (La Peuplade) et La vie heureuse de David Foenkinos (Gallimard).

L’année précédente, c’est le roman Ce que je sais de toi d’Éric Chacour qui avait été récompensé.

