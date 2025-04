Hergé et le Chat à Monaco : le 9e art débarque sur le rocher

Le 21 juin 2025, l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo franchira un cap en organisant sa première vente aux enchères exclusivement consacrée aux œuvres originales de bande dessinée. Cette vacation réunira des créations historiques et contemporaines, de Hergé à Graton en passant par Philippe Geluck.

Parmi les nombreux lots annoncés, trois œuvres majeures concentrent particulièrement les attentions. La première est une couverture originale en couleur réalisée par Hergé pour Pop hop de l’Île Noire. Estimée entre 600.000 et 800.000 €, cette pièce d’une extrême rareté figure parmi les rares couvertures en couleur réalisées de la main du créateur de Tintin.

Autre pièce emblématique, une planche originale du Pilote sans visage, signée Jean Graton. Cet épisode marquant de la série Michel Vaillant illustre l’évolution stylistique de son auteur. Par sa composition dynamique, cette planche met en évidence le sens du mouvement propre à Graton, dont le style a profondément influencé la bande dessinée franco-belge. Estimée entre 70.000 et 80.000 €, elle s’ancre dans le territoire monégasque, puisqu’elle représente la course du Rocher et le fameux virage du portier.

Enfin, une sculpture en bronze du Chat, signée Philippe Geluck, sera également mise en vente. Connue pour son humour ciselé et ses formes épurées, l’œuvre en question traduit le passage du dessin à la sculpture, symbolisant l’évolution du neuvième art vers de nouveaux médiums. D’une hauteur de 1,10 mètre, cette sculpture est la dernière des quatre exemplaires existants. Elle avait été exposée en 2022 sur la promenade du Larvotto.

L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo ouvre dès à présent la sélection aux collectionneurs souhaitant proposer des planches originales, illustrations ou œuvres liées à la bande dessinée. Les pièces retenues bénéficieront d’une visibilité internationale grâce à une diffusion étendue de la vente, organisée sur place à Monaco et en ligne via les plateformes Drouot, Interenchères et Invaluable.

Les détenteurs d’œuvres originales sont ainsi invités à contacter les experts en charge de la vente afin d’évaluer la valeur de leurs pièces et d’intégrer cette sélection d’ores et déjà annoncée comme un moment phare du calendrier du marché de l’art.

Entre artistes consacrés et nouveaux talents

Au-delà des signatures iconiques, cette vente se veut également une vitrine pour une nouvelle génération d’artistes. Certains proposeront pour la première fois leurs originaux aux enchères. Parmi eux, la couverture réalisée à l’encre de Chine du tome 9 des Rugbymen, signée Poupard et Béka, ainsi que le travail de Camille Méhu, toute jeune dessinatrice de Yom.

D’autres, plus habitués à ce type d’événements, seront également proposés à la vente, comme David Etien, avec une planche originale de Thorgal, ou encore Olivier Ledroit, qui proposera une peinture inédite jamais publiée.

Cette première édition marque une étape déterminante, mais surtout le point de départ d’un projet plus large pour la maison de vente. L’objectif est clair : faire de ce rendez-vous un événement annuel de référence, ancré dans un marché en pleine structuration.

En réunissant des œuvres iconiques et en s’appuyant sur l’essor continu du neuvième art, Monte-Carlo aspire à devenir une place forte de la vente d’œuvres originales de bande dessinée. Ce premier chapitre ouvre ainsi une nouvelle page dans l’histoire des enchères, où la bande dessinée s’affirme pleinement comme une forme d’art à part entière sur la scène internationale.

Crédits image : l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com