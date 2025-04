J.K. Rowling : "J’adore quand un plan se déroule comme prévu"

Elle a exprimé son soutien aux militantes de For Women Scotland, à l’origine du recours : « Il a fallu trois femmes écossaises extraordinaires et tenaces, avec une armée derrière elles, pour que cette affaire soit entendue par la Cour suprême et, en gagnant, elles ont protégé les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni », a-t-elle notamment partagé.

Et d'affirmer, dans un autre post, avec fierté : « Au cas où ce ne serait pas clair : ne vous frottez pas aux femmes écossaises. » J.K. Rowling vit actuellement en Écosse.

Elle a aussi manié l'ironie, en photo et texte : « J’adore quand un plan se déroule comme prévu. » Avant de compléter : « À ceux qui se réjouissent du fait que je fume un blunt : c'est un cigare. Même s'il décidait de s'identifier comme tel pour les besoins de cette célébration, il resterait objectivement, de manière démontrable, un cigare. »

En réponse à l'écrivaine engagée dans la défense des droits des trans à l'international, Helen Webberley, J.K. Rowling s'est cette fois montrée bien plus vindicative, décrivant les femmes, entre autres, en danger face aux hommes qui ont transitionné : « Des filles forcées de partager des vestiaires avec des hommes, des sportives privées de leur objectif de vie. »

Des conséquences incertaines



Qu’est-ce qui a valu un tel éclat de satisfaction à l’autrice de la saga Harry Potter ? Une décision très attendue rendue publique le mercredi 16 avril. La Cour suprême britannique a tranché : légalement, une femme est définie par son sexe biologique, et non par son genre.

Le litige remonte à 2018, lorsqu’un désaccord est survenu entre le gouvernement écossais — engagé en faveur des droits des personnes transgenres — et l’association For Women Scotland, qui défend une stricte distinction juridique fondée sur le sexe de naissance. L’affaire portait sur l’interprétation de la loi britannique sur l’égalité de 2010 (Equality Act), que le Parlement écossais avait voulu étendre aux femmes transgenres, qu’elles disposent ou non d’un Gender Recognition Certificate (GRC), document essentiel pour indiquer un changement légal d’identité de genre.

« La décision unanime de cette cour est que les termes “femme” et “sexe” dans la loi sur l’égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un sexe biologique », ont déclaré les cinq juges de la Cour suprême, reprise par l'AFP. Ils ont toutefois précisé que les personnes transgenres restaient protégées par la loi, « non seulement contre la discrimination par le biais de la caractéristique protégée du changement de genre, mais aussi contre la discrimination directe, la discrimination indirecte et le harcèlement liés à leur genre acquis ».

Les implications concrètes de cette décision sont encore difficiles à mesurer, mais elle pourrait permettre, en vertu de la légalité et du principe de proportionnalité, l’exclusion de femmes transgenres de certains espaces réservés aux femmes — comme les refuges, les hôpitaux ou les services spécialisés.

Pour l’association Sex Matters, également impliquée dans la procédure, il n’existe désormais « aucune excuse » pour autoriser leur participation à des compétitions sportives féminines.

Un cas différent, mais qui s'inscrit dans un même esprit : J.K. Rowling, encore elle, a été nommée dans une plainte déposée pour « cyberharcèlement en raison du genre » à l’encontre de la boxeuse algérienne Imane Khélif, médaillée aux Jeux olympiques de Paris 2024 et atteinte d’hyperandrogénie. Le physique de la sportive, perçu par certains comme « masculin », a rapidement nourri des commentaires en ligne, dont ceux de l'autrice, dénonçant un combat « inégal », sur fond de propos transphobes.

Outre J. K. Rowling, les milieux conservateurs britanniques ont largement salué la décision de la Cour suprême britannique. Kemi Badenoch, cheffe de l'opposition au Royaume-Uni, a parlé de « victoire », et développé : « Dire que “les femmes trans sont des femmes” n’a jamais été vrai dans les faits, et ne l’est plus non plus en droit. » Simon Blake, directeur général de l'association écossaire LGBT Stonewall, a de son côté dénoncé une décision « incroyablement inquiétante pour la communauté transgenre et tous ceux d’entre nous qui la soutiennent ».

Le gouvernement britannique a salué la « clarté » de l’arrêt, estimant qu’il apportera des repères « pour les femmes et les prestataires de service, tels que les hôpitaux, les refuges et les clubs sportifs ». À Édimbourg, le premier ministre écossais John Swinney a déclaré « accepter » la décision tout en annonçant qu’il en étudierait « les implications ».

Depuis la mise en place du Gender Recognition Certificate en 2004, environ 8500 personnes ont obtenu ce document au Royaume-Uni, selon les chiffres fournis par le gouvernement écossais en novembre 2024.

Le 1er avril 2024, l'Écosse toujours, mettait en vigueur une nouvelle loi contre l’incitation à la haine, étendant sa portée à la transidentité. J.K. Rowling, opposée à cette réforme, avait réagi sur X en listant des cas de personnes trans identifiées comme femmes mais condamnées pour violences sexuelles, concluant ironiquement : « Poisson d’avril ! […] ce sont des hommes. » Elle dénonçait par ailleurs une loi « ouverte aux abus », selon elle nuisible aux droits des femmes et des filles, et critiquait la pression exercée pour nier le sexe biologique. La romancière avait affirmé qu’« en Écosse, la liberté d’expression s’éteint » si nommer le sexe devient un crime.

Depuis plusieurs années, J.K. Rowling se trouve au cœur de vives controverses en raison de prises de position et de messages publics fréquemment qualifiés de transphobes. L’autrice réfute ces accusations, affirmant que ses propos s’inscrivent dans une logique de protection des femmes cisgenres et des enfants, notamment en ce qui concerne l’accès aux espaces genrés.

Hocine Bouhadjera

