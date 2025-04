Livre numérique : l’Europe peut-elle reprendre la main ?

À l’occasion de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur (23 avril 2025), David Dupré, président de Vivlio, pose la question de la souveraineté et de l’indépendance de l’économie du livre numérique française et européenne.

Contrairement aux prédictions pessimistes qui annoncent régulièrement leur disparition, les librairies françaises résistent et parviennent à maintenir une activité dynamique, dans un contexte économique difficile pour les commerces de centre-ville. De leur côté, les distributeurs culturels renforcent ce réseau essentiel pour assurer un accès équitable aux livres partout en France.

Ce maillage efficace, renforcé par le développement du e-commerce dans les librairies, est un socle fondamental pour la diversité éditoriale et la diffusion de la culture sur nos territoires. Pourtant, un secteur échappe à cette dynamique d’émancipation : le livre numérique.

Un secteur stratégique dominé par les géants nord-américains

Avec plus de 10 % du chiffre d’affaires global des éditeurs en 2024 (source : Syndicat national de l'édition), le livre numérique représente une part significative du marché du livre. Pourtant, l’écrasante majorité des ventes d’ebooks en France enrichit des multinationales situées en dehors de l’Union Européenne : Amazon, Apple, Kobo et Google captent une part majeure des revenus, au détriment des acteurs locaux.

Un paradoxe alors que la France défend depuis toujours l’exception de son modèle culturel et que les questions de souveraineté technologique et économique sont plus que jamais d'actualité en Europe.

Là où, en librairie physique, l’écosystème français préserve sa singularité, on estime qu’il ne représente en numérique que 5 % du marché*. Avec Kindle, le géant américain Amazon capterait à lui seul plus de 50 % des ventes de livres numériques en France.

Cette mainmise a un coût : le marché de l’édition numérique en France pesait 283 millions d’euros en 2023**. Le manque à gagner pour les entreprises françaises est colossal.

Des écosystèmes captifs et une alternative française

Les géants du numérique assurent leur domination en instaurant des business models qui excluent les acteurs locaux et des écosystèmes captifs qui interdisent à leurs clients de changer de système sous peine de perdre l’accès à leurs ebooks.

Pourtant le marché du livre français ne manque pas de ressources. La diversité et la densité du réseau de distribution, la spécificité de l’usage de la lecture et la résilience d’une industrie structurée et protégée par le prix unique du livre sont de formidables atouts.

Dans ce contexte, un autre modèle radicalement différent est pourtant possible. C'est celui que nous construisons depuis plus de 10 ans chez Vivlio - à Lyon, en France, en Europe.

Mettre les libraires à la première place

À contre-courant des GAFAM, et plutôt que de contourner les libraires, nous leur fournissons directement une marque (Vivlio) et des outils numériques (liseuses, applications, catalogues d’ebooks et d’audiobooks) pour qu’ils puissent se battre à armes égales face à ces plateformes étrangères aux ambitions hégémoniques.

En préservant leur indépendance numérique, notre modèle permet aux distributeurs culturels et aux libraires de conserver la relation avec leurs clients et de capter les revenus générés par la vente de livres numériques.

Aujourd’hui, Vivlio est présent dans plusieurs centaines de points de vente en Europe et fournit des enseignes comme Cultura, Decitre, Furet du Nord, Leclerc, Système U en France, Standaard Boekhandel en Belgique, Casa del Libro en Espagne, ou le groupe EKZ en Allemagne.

Un choix stratégique pour les lecteurs

L’avenir du livre numérique en France dépend aussi des choix des lecteurs. En achetant leurs ebooks sur des plateformes françaises et européennes, ils contribuent à soutenir un modèle qui préserve la diversité culturelle et l’indépendance des acteurs locaux.

Les solutions européennes comme Vivlio sont loin de bénéficier d’autant de visibilité que les mastodontes du web, mais elles offrent une alternative concrète, efficace et vertueuse.

Aux lecteurs de décider si l’avenir du livre numérique en France doit continuer à profiter à Seattle et Cupertino, ou s’il peut enfin s’ancrer durablement sur nos territoires et contribuer ainsi pleinement au renforcement de notre tissu culturel et économique.

David Dupré, président de Vivlio

Sources : *source : GfK // **source : SNE

