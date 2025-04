Dracula : un témoignage inédit de Bram Stoker retrouvé

Le 26 mai 1897, Bram Stoker publiait ce qui allait devenir un pilier de la littérature gothique : Dracula. On sait désormais qu’en créant le comte, l’auteur avait conscience de repousser les limites d’un genre initié par Horace Walpole avec The Castle of Otranto (Le Château d’Otrante en français).

Car il ne se contente pas de prolonger le roman gothique : il en redessine les contours, en créant la figure du vampire aristocrate, personnage qui influencera durablement écrivains, cinéastes et même créateurs de jeux vidéo.

Un témoignage retrouvé intact

Récemment, une lettre manuscrite adressée à un certain « Williams », dont l’identité reste inconnue, a refait surface. Écrite quelques semaines seulement après la sortie de Dracula, elle était conservée depuis les années 1970 dans une collection privée aux États-Unis.

Elle a été vendue mercredi à un acheteur anonyme pour la somme de 15.000 livres sterling (environ 17.200 €), par la librairie Bayliss Rare Books à Londres.

Dans ce court mot, Stoker laisse transparaître une joie à peine dissimulée. Il écrit : « Je vous envoie Dracula et me fais l’honneur d’y inscrire votre nom… Seigneur, pardonnez-moi. Je n’ai vraiment aucune honte. Bien à vous, Bram Stoker. »

Un ton inédit dans la plume de Stoker

Une sortie de ton qui surprend. Les lettres de Stoker retrouvées jusqu’ici témoignaient d’un style plutôt réservé. Ici, le romancier se montre plus enjoué. Pour The Guardian, Oliver Bayliss, de la librairie Bayliss Rare Books à Londres, confirme qu’un tel document est « extrêmement rare ».

Il précise : « On en connaît à peine quelques-unes, et elles prennent généralement la forme de réponses formelles. Celle-ci, au contraire, est datée de quelques semaines après la parution du roman, et se distingue par son ton libre, presque complice. C’est l’un des témoignages les plus directs que nous ayons sur son ressenti au moment de publier ce qui allait devenir une œuvre culte. »

La lettre rejoint aujourd’hui la ville où tout a commencé : Londres, où Dracula fut publié, et très probablement écrit.

Crédits image : Par Auteur inconnu — Universal Studios, Domaine public

Par Louella Boulland

