Comment frauder le fisc ? Un papyrus antique donne la réponse

Resté inaperçu pendant des décennies parce que mal classé, le papyrus usé et percé a été redécouvert en 2014. Une étude des chercheurs Anna Dolganov, Fritz Mitthof, Hannah M. Cotton et Avner Ecker a été publiée en janvier dernier.

Deux margoulins

Long de 133 lignes, le P.Cotton - en l’honneur de Hannah Cotton, titulaire de la chaire Shalom Horowitz de lettres classiques à l'Université hébraïque de Jérusalem -, s'est révélé être un document judiciaire exceptionnel, relatant un procès pour fraude fiscale dans une province reculée de l’Empire romain. Il offre un aperçu rare d’un stratagème d’évasion fiscale remontant au IIe siècle, à une époque où l’Empire romain étendait son autorité sur la région correspondant aujourd’hui à Israël et à la Jordanie.

Découvert dans le désert de Judée, le manuscrit, rédigé en grec ancien, contient à la fois les notes préparatoires du procureur et un procès-verbal rédigé à la hâte lors d’une audience. L’identité des procureurs demeure inconnue, mais ils semblent vraisemblablement être des agents de l’administration fiscale romaine. Le texte mentionne également un informateur ayant dénoncé les accusés aux autorités romaines.

Deux hommes sont au cœur de ce dossier. Le premier, Gadalias, fils appauvri d’un notaire lié aux élites administratives locales, avait déjà un passé judiciaire chargé : extorsion, contrefaçon, banditisme, sédition, et à quatre reprises, manquement à son devoir de juré au tribunal du gouverneur romain. Le second, Saulos, présenté comme son « ami et collaborateur », est considéré comme le cerveau du complot. Si leur origine ethnique n’est pas précisée dans le texte, leurs noms bibliques — Gedaliah et Saul — laissent supposer qu’ils étaient juifs, met en évidence le New York Times.

Le procès s’est déroulé sous le règne de l’empereur Hadrien, probablement entre son passage dans la région vers l’an 130 et le début de la révolte de Bar Kochba en 132. Cette insurrection, menée par un charismatique et messianique Simon Bar Kochba, constitue la troisième et dernière guerre entre le peuple juif et Rome.

La révolte, particulièrement violente et organisée, permit aux insurgés de contrôler temporairement une partie importante de la Judée. Simon Bar Kochba y établit une administration autonome et frappa sa propre monnaie, symboles forts d’indépendance. Mais la réponse de Rome fut impitoyable : l’empire mobilisa d’importantes forces militaires pour écraser la rébellion dans le sang. La répression, brutale, entraîna la mort de centaines de milliers de Juifs et l’expulsion massive des survivants hors de Judée, que l’empereur Hadrien rebaptisa alors « Syria Palestina » afin d'effacer toute référence à l’identité juive du territoire.

Cette rébellion éclata après plusieurs décennies de tensions croissantes, alimentées par l’autoritarisme de Rome et ses politiques d’assimilation culturelle et religieuse. L'étincelle principale de ce conflit semble avoir été la volonté de l’empereur de transformer Jérusalem en une colonie romaine nommée « Aelia Capitolina », en y interdisant notamment le culte juif.

De l'amende à la damnatio ad bestias

Le mécanisme de fraude, minutieusement détaillé dans le document, reposait sur la falsification de documents officiels et sur la vente fictive d’esclaves, suivie de leur affranchissement, le tout dans le but d’échapper au paiement des taxes impériales. L’affaire était suffisamment grave pour que les accusés soient poursuivis pour falsification, fraude fiscale et vente simulée d’esclaves.

Les sanctions prévues par le droit allaient de lourdes amendes et de l’exil permanent aux travaux forcés dans les mines de sel. Dans les cas les plus extrêmes, les condamnés pouvaient être soumis à la damnatio ad bestias, soit une exécution publique par mise en pâture aux bêtes sauvages...

Pour Anna Dolganov, historienne de l’Empire romain à l’Institut archéologique autrichien et spécialiste du document, « le papyrus reflète la méfiance avec laquelle les autorités romaines considéraient leurs sujets juifs », explique-t-elle. « Il est possible que des fraudeurs comme Gadalias et Saulos, enclins à défier l’ordre romain, aient participé aux préparatifs de la révolte de Bar Kochba », va-t-elle jusqu'à affirmer, s'appuyant sur des indices archéologiques en faveur d’une planification coordonnée de l'insurrection.

Son échec dramatique mit fin à toute possibilité immédiate d'indépendance politique juive en Judée. Il contribua à la structuration d'un judaïsme diasporique et renforça la dimension spirituelle et religieuse de l'identité juive, désormais privée de souveraineté territoriale.

La particularité de ce document tient plus généralement à l’éclairage exceptionnel qu’il offre sur le fonctionnement des institutions civiques locales ainsi que sur l’administration judiciaire romaine en Judée et Arabie, régions correspondant aux actuels territoires d’Israël et de Jordanie. Il éclaire aussi de manière rare et précieuse la question peu documentée du commerce et de la propriété des esclaves chez les populations juives locales.

À LIRE - Découvrez l'unique manuscrit antique de l'Iliade illustré

En outre, ce papyrus met en évidence comment les notions juridiques romaines étaient articulées dans un cadre rhétorique grec, au sein d’une société imprégnée de traditions juives. Ainsi, ce manuscrit ne constitue pas simplement un document juridique antique : il illustre aussi un environnement intellectuel complexe où droit, rhétorique et vie quotidienne s'entrecroisent étroitement.

Crédits photo : P.Cotton, Hannah Cotton.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com