Sabrina Calvo : Laurent Voulzy et un amour virtuel douloureux

Car on ne sait même pas s'il existe réellement, ce livre. On le lit les yeux mi-clos, sans bien comprendre si on dort ou si on est éveillé. Si l'histoire que déroule Sabrina Calvo n'est pas qu’un agréable tunnel onirique et bizarre, dont on va un jour sortir pour retrouver la réalité.

D'ailleurs, on s'attend à ce qu'à tout moment l'héroïne se réveille dans son lit défait, aille voir sa coloc et lui raconte son cauchemar biberonné à ses angoisses de jeune femme des années 2020 :

Meuf, j'ai fait un rêve trop bizarre. On était dans le futur. Au début mes parents me forçaient à manger une méduse, puis ils m'ont abandonné dans un Ikea. Puis j'ai été adopté par la marque Chloé, parce qu'en fait on vivait dans un monde gouverné par les marques de luxe. Et ensuite j'étais chroniqueuse pour un magazine de mode, un genre de Vogue avec une Anna Wintour trop chelou. Je devais enquêter sur un clip de Laurent Voulzy et sur Kim Wilde, puis petit à petit je me suis rendu compte que tout ça était lié à la mort de Lady Di et possiblement à un complot mondial. En même temps j'essayais de me sevrer de mon addiction à mon alter ego du métavers, et je tombais amoureuse de l'IA qui me servait d'assistante. Et puis, à la fin, ma mère qui s'était transformée en logo a été piratée par une organisation terroriste qui a fait exploser tout internet.



Et puis, au fil de la lecture, alors qu'on se rend compte que le réveille n'aura jamais lieu, rêve et réalité commencent à se mélanger sans peine, en dehors comme au dedans de la fiction, et les mots des Nuits sans Kim Sauvage se calque presque parfaitement sur ceux de notre monde : brouillage du virtuel et du réel, métavers, économie de l'attention, société de surveillance, création exponentielle de contenus, dictature du paraître, perte de contact avec le corps, recherche de paradis artificiels, détachement émotionnel à autrui, violence du réel quand il nous pète à la tête...

Capitalisme et schizophrénie 2.0

Cette concordance-là, on nous dira peut-être que c'est à ça qu'on reconnaît de la « bonne science-fiction ». Oui, peut-être. Mais là ça va plus loin. Les pistes entre le réel et l'artificiel sont brouillées dans l'expérience de lecture elle-même. Il ne s'agit pas seulement de nous montrer un monde qui pourrait être le nôtre. Sabrina Calvo va jusqu'à nous le faire vivre littérairement, en l'exagérant par les mots. Elle nous force à gober la déconnexion inhérente à l'expérience humaine à l'âge du numérique.

Le monde des Nuits sans Kim Sauvage est une fusion narrative entre le virtuel et le réel. Le lecteur est constamment trompé, il repère des indices qui lui permettent de savoir, croit-il, dans quel monde il se trouve, mais ces indices ne sont-ils pas trompeurs ?

Alors on se laisse aller, parce qu'on a pas le choix. On suit, comme un peu, les mots en guise de guide geek surexcité et drogué. Entre deux eaux, on s'abandonne pour notre plus grand bien à la fluidité schizophrénique du récit.

Par Ugo Loumé

