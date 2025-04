La sélection finale du Prix France-Québec 2025

Trois romans, trois univers, trois regards portés sur le monde contemporain : la Fédération France-Québec / francophonie a annoncé les finalistes du Prix littéraire France-Québec 2025. Depuis sa création en 1998, ce prix littéraire vise à promouvoir et à diffuser la littérature québécoise de qualité en France, et récompense le lauréat de 5000 € et d’une tournée française.

L’année dernière, le jury avait désigné Éric Chacour comme nouveau lauréat, pour son roman Ce que je sais de toi, publié chez Philippe Rey. Cette année, les jurys, issus de cinq régionales de la Fédération France-Québec/Francophonie et de 7 représentants du monde littéraire, choisiront parmi trois romans.

Voici la sélection finale :

Frappabord, de Mireille Gagné (La Peuplade)

Je travaille dans le bruit, de Yannick Marcoux (XYZ)

Des glacons comme du verre, de Isabelle Picard (Flammarion Québec)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com