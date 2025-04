En Bretagne, le journal intime devient événement culturel

Depuis huit ans, le Morbihan accueille une manifestation singulière : le Festival du Journal Intime. Unique en son genre, ce rendez-vous littéraire célèbre la parole intérieure, les récits personnels et les fragments de vie, en conviant chaque année artistes, écrivains, comédiens, lecteurs et curieux autour d’un genre souvent relégué à l’ombre de la littérature : le journal.

Porté par une association à but non lucratif, le festival a su, au fil des éditions, fédérer un large réseau d’acteurs locaux, de bénévoles et de partenaires institutionnels. Mais en 2024, l’équilibre économique se fragilise. Face à la baisse des subventions publiques et au retrait de certains mécènes privés, les organisateurs ont été contraints de rendre l’accès aux après-midis du festival payant : 20 euros par jour ou 35 euros pour le week-end. Les matinées, elles, resteront gratuites, et l’entrée est toujours libre pour les moins de 18 ans.

Trois jours de lectures, ateliers et rencontres

Au programme de cette 8ᵉ édition : lectures de journaux intimes d’artistes — Käthe Kollwitz, Eugène Delacroix, Keith Haring, Jane Birkin ou Jules Renard — par des comédiens comme Julie Depardieu, Guillaume de Tonquédec, Olivia Côte ou encore Laurent Stocker. Des lectures musicales, conférences, signatures, mais aussi des ateliers pour tous les âges rythmeront les trois journées.

Parmi les temps forts annoncés, une soirée autour de Clara et Robert Schumann, portée par la voix de Julie Depardieu accompagnée au piano et au chant ; une conférence sur l’œuvre intime d’Eugène Delacroix par Virginie Cauchi ; ou encore des lectures croisées entre textes visuels et journaux intimes contemporains. Fidèle à son esprit de transmission, le festival mêle pratiques artistiques et réflexion littéraire, en explorant les notions d’intimité et d’extimité.

Une démarche ancrée dans le territoire

Au-delà du programme officiel, le festival s’illustre aussi par ses actions pédagogiques. Des ateliers ont été menés en amont avec des élèves de CM1-CM2 de Saint-Gildas-de-Rhuys, ainsi qu’avec des lycéens de Vannes. Ces derniers ont participé au projet Cher futur moi, lancé par l’artiste Irvin Anneix, qui les invite à enregistrer des capsules vidéo dans lesquelles ils s’adressent à eux-mêmes, dix ans plus tard. Ces témoignages, filmés en solitaire, seront projetés durant le festival.

Graphisme, expression plastique, ou encore écriture introspective : les ateliers gratuits proposés les 28 et 29 juin sont ouverts à tous, sur inscription. Ils incarnent les valeurs portées par l’événement : mixité, simplicité, engagement, transmission.

Crédits image : Affiche du festival

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com