Soutenir l’édition autrement : demandez Pontcerq en rayon

Chères et chers amis de la maison,

Pontcerq manque un peu d’argent, préparant un gros livre dont il va falloir payer la maquette et l’impression.

Nous ne saurions vous demander d’argent brut, qui va bientôt manquer partout (ou presque !). Mais un geste simple de votre part nous aiderait considérablement.

Voilà :

Vous fréquentez une bibliothèque (municipale, universitaire) ? Alors vous pourriez faire en celle-ci la suggestion d’un achat d’un ou plusieurs livres Pontcerq qui manqueraient en ses collections ?

C’est dépenser de l’argent public, en effet oui : mais si vous choisissez dans notre catalogue un bon livre, ce ne sera pas de l’argent plus mal dépensé qu’un autre argent dépensé pour en acheter un mauvais.

(Pour donner un exemple récent et malheureusement véridique : ces deux livres ont été fièrement achetés par la bibliothèque de l’Université de Rennes 2 : 1) L’art thinking au service du manager. Libérez votre potentiel créatif pour transformer votre entreprise (par A. Martin Calvo et I. Foglierini) ; 2) Le dernier livre de Thierry Ardisson, présentateur à la télévision. Et si nous disons fièrement, c’est parce que ces deux livres étaient en évidence sur une table, aux nouveautés, en « Psychologie ».)

Qu’on fasse acheter une fois ou deux du Dominique Meens par erreur dans des bibliothèques municipales au lieu de toujours Amélie Nothomb ? Que les bibliothèques possèdent de Büchner, jeune écrivain allemand de vingt ans, une biographie digne de ce nom, à côté d’une ou plusieurs autres de la princesse Diana de Galles ? Qu’elles puissent offrir le luxe à leurs visiteuses et visiteurs de redécouvrir Ballanche (avec une préface de Rancière) ?

Ou la sublime traduction par Jean-Jacques Rousseau de la très-méchante satire de l’Empereur Claude par Sénèque ? Ou un intéressant essai sur Jules Verne et Walter Benjamin ? Un roman de la RAF ? Un journal de communard, rentrant de bagne, sur Le Var en 1879 ? La déchirante agonie de Mécislas Golberg, en 1907 à Fontainebleau (présentée par Catherine Coquio) ? Un colloque Adorno sur la Théorie Esthétique ? Une lettre de Paul Hutin posthume ?… Etc.

Piochez dans notre catalogue : https://www.pontcerq.fr/liste-des-publications/. Merci !

Pour nous diling-diling dans notre caisse ; et pour les lectrices et lecteurs des bibliothèques publiques de fortes joies !

*

Et en échange, si vous nous indiquez avoir fait une telle commande (et la parole des amis et amies de la maison suffit mille fois), nous vous enverrons par mail (malheureusement par mail, mais pour ne pas reperdre en timbre et impression un peu de l’argent que vous nous aurez permis de faire rentrer) (nous avons été familiers à Pontcerq de ce genre de courtes vues marchandes, par le passé : trompés par des biais, et reperdant par un bout ce que nous gagnions par l’autre) des inédits de Hebel, regroupés dans un livret, que des amis vont imprimer et diffuser depuis Saint-Nazaire, livret intitulé : Wittgenstein alité, à Vienne en 1925, lit du Hebel à la jeunesse de la maison.

Voilà, c’était notre demande.

