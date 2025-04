Quand les Hommes se prennent pour des lézards

Kline, un ancien détective amputé du bras droit, est hanté par des visions cauchemardesques résultant de son enquête au sein de la Confrérie des mutilés, une secte qui prône l’automutilation comme forme de purification mystique.

Ramassé par la police dans un état de clochardisation, il est jeté en prison et change d’identité pour échapper à son passé. Mais un détenu aux doigts et à l’oreille coupés ne tarde pas à le reconnaître, et lui fait passer ce message : « Rentre au bercail. » A sa sortie de prison, Kline sera chargé par les Paul – une branche hérétique de la Confrérie – d’investiguer le meurtre de certains de leurs adeptes, retrouvés coupés en deux dans un frigo.

Son enquête le conduira à la découverte d’un nouveau schisme au sein de la Confrérie : une secte dominée par les femmes, qui croient que la congélation des corps amputés fait apparaître un membre fantôme, lumineux et substantiel, à la place du membre manquant.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Brian Evenson (né en 1966) est romancier, essayiste, traducteur et enseigne l’écriture créative à la California Institute of the Arts. On lui doit notamment La Confrérie des mutilés, Inversion et Père des mensonges, parus dans la collection « Lot 49 » du Cherche Midi, ainsi que Immobilité et Comptine pour la dissolution du monde (Rivages/ imaginaire).

