BnF et CNRS : un partenariat qui dure

Depuis 1978, la BnF et le CNRS conjuguent leurs expertises autour de projets de recherche d’envergure, adossés aux riches collections de la Bibliothèque. Leur collaboration, structurée depuis 1997 par une convention-cadre régulièrement renouvelée (en 2005, 2009, 2014, 2020 et aujourd’hui en 2025), s’inscrit dans une dynamique constante de diffusion des savoirs, de valorisation des résultats scientifiques, de développement de nouvelles connaissances et de formation par la recherche.

Les humanités numériques comme nouveau moteur

L’essor des humanités numériques a apporté une impulsion décisive à ce partenariat. Grâce à l’infrastructure Huma-Num et au DataLab de la BnF, l’accès aux corpus numériques de l’établissement s’est considérablement accru.

Les chercheurs disposent désormais de ressources d'ampleur : plus de 60 milliards de fichiers issus des archives de l’Internet, 11 millions de documents numérisés, et un corpus de plus de 500 milliards de mots consultables via la bibliothèque numérique Gallica. Cet environnement technique ouvre des perspectives inédites pour l’exploration et l’analyse de données.

La nouvelle convention prévoit d’intensifier les coopérations scientifiques autour de thématiques émergentes, notamment aux confluents de l’intelligence artificielle, des humanités numériques et des sciences des données. Elle accompagne également les recherches menées dans le domaine des patrimoines, à travers deux projets soutenus dans le cadre du plan France 2030 via l’appel à manifestations d’intérêt national SHS : HERMES, consacré à la constitution et à la sauvegarde de patrimoines culturels inclusifs ; SPHINX, orienté vers les patrimoines empêchés.

Autre avancée de cette convention : le développement de l’accueil scientifique au sein des départements de la BnF. Un programme de résidences permettra à des chercheurs de conduire des travaux approfondis sur des corpus rares ou peu explorés, favorisant ainsi une meilleure articulation entre recherche et valorisation du patrimoine.

Par ce nouvel engagement, la BnF et le CNRS réaffirment leur rôle central dans la structuration de démarches de recherche innovantes. À la croisée des savoirs, du patrimoine et des technologies, cette coopération contribuera à enrichir durablement les sciences humaines et sociales.

