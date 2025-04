Le Dit du Genji : roman phare de la littérature japonaise, oeuvre d'une femme

Le récit retrace la vie de Hikaru Genji, fils fictif d'un empereur japonais, et explore de multiples relations amoureuses, mais aussi les intrigues politiques et religieuses d’une époque. Composé de 54 chapitres, le Dit du Genji se divise en deux parties. La première suit les aventures romantiques et les succès politiques de Genji, surnommé le « Prince Radieux ».

Le protagoniste y est dépeint comme un homme d’une beauté sans pareille et d’une intelligence exceptionnelle. La seconde partie, souvent appelée les « Dix chapitres d’Uji », se concentre sur les descendants de Genji après sa mort. L’intrigue se déplace alors de Kyoto, capitale de l’époque, à Uji.

L’importance socioculturelle du Dit de Genji

Si Le Dit du Genji existe depuis plus d’un millénaire, il n’en reste pas moins une constante source d’inspiration et possède aujourd’hui encore une influence importante sur la culture japonaise. Takuya Fujioka, conservateur au musée depuis avril, nous explique : « Les thèmes principaux de l’histoire sont la gloire et la souffrance de la vie, la vie et la mort, représentées par de nombreux personnages, dont Hikaru Genji. Ils font encore écho aujourd’hui et sont utilisés dans des pièces de théâtre, des peintures, des musiques et d’autres œuvres, traditionnelles et modernes. »

De fait, le roman a connu plusieurs adaptations au fil des années. Parmi ses variantes littéraires notables, Waki Yamato s’empare de ces personnages pour les faire renaître dans des manga. Avec un total de 13 volumes, Asaki Yumemishi reste largement fidèle à l’intrigue originale, tout en incorporant quelques éléments modernes. La focale se pose sur les relations amoureuses des personnages, afin de s’adresser à un lectorat majoritairement féminin. (VF par Panini Manga, traduction de Miyako Slocombe)

Rayonnement au-delà du Japon

Le Dit du Genji a été traduit dans de nombreuses langues à travers les siècles, telles que l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le russe, le chinois, ou encore le néerlandais… En langue française, il existe plusieurs versions de ce monument littéraire. Kikou Yamata, femme de lettres franco-japonaise, est à l’origine de la première tentative de traduction datant de 1928.

Intitulée Le Roman de Genji, cette version couvre les neuf premiers chapitres de l’œuvre originale. En 1999, c’est au tour de René Sieffert, spécialiste de la culture japonaise, cette fois-ci pour une traduction intégrale réalisée directement depuis le japonais classique. Cette version a été scindée en deux volumes, Magnificence et Impermanence, et publiée par les Éditions Publications Orientalistes de France (POF).

En 2008, les Éditions Diane de Sellier proposent une édition illustrée du Dit du Genji, en trois volumes, basée sur la traduction de René Sieffer. Sano Midori, professeur à l’université Gakushûin de Tokyo, participe à ce magnifique ouvrage par le biais d’une préface explorant la portée culturelle du roman de Murasaki-shikibu. Enfin, les 500 illustrations sont accompagnées de commentaires réalisés par Estelle Leggeri-Bauer, maître de conférence à l’INALCO.

Au fait de l’existence de ce travail éditorial, Takuya Fujioka nous partage son enthousiasme : « Je suis très fier que l’une des œuvres littéraires japonaises les plus emblématiques soit lue dans le monde entier. » Et d’ajouter : « La traduction française publiée en 2008 a suscité un vif intérêt au Japon. C’est un livre magnifique, avec de belles illustrations et une reliure soignée. J’espère que les lecteurs en France pourront développer leur intérêt pour la littérature, la culture et l’histoire japonaises ! »

Une expérience immersive et poétique

Inauguré en 1998, le Musée Du Dit du Genji offre aux visiteurs une plongée élégante dans l’univers du roman. Pour découvrir cette histoire qui traite de l’amour et du deuil, entre autres sujets propres à l’expérience humaine, les salles sont organisées par thématique.

Dans une lumière tamisée, des reconstitutions grandeur nature permettent de comprendre la vie à l’époque Heian, notamment les costumes aristocratiques, le mobilier et les traditions culturelles. Un élément en particulier attire l’attention : la notion de « kaimami ».

Les femmes de l’aristocratie, une fois adultes, ne montraient jamais leur visage aux hommes, même lorsqu’il s’agissait de membres de leur famille. Le « kaimami » est le terme utilisé pour décrire le fait de jeter un regard à travers un rideau ou au-dessus d’une haie et, parfois, de tomber amoureux — une pratique présente dans Le Dit du Genji.

Les visiteurs peuvent assister à des projections de films spécialement réalisés pour le musée et participer à des jeux interactifs, comme celui du « takimono-awase », dédié à la création de parfums.

Les textes sont traduits en anglais et un audio-guide très complet est disponible gratuitement à l’accueil, pour une meilleure accessibilité. Enfin, une bibliothèque spécialisée offre une collection de plus de 3000 livres et documents relatifs aux écrits de Murasaki-shikibu. En complément du musée, des statues de Murasaki-shikibu et de ses personnages se cachent dans les rues de la ville…

Informations pratiques

Higashiuchi-45-26 Uji, Kyoto 611-0021

Facilement accessible en train depuis Kyoto, situé à une dizaine de minutes à pied de la gare JR de Uji.

Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, sauf le lundi.

Tarif adulte : 600 yens/tarif enfant : 300 yens.

Crédits photo : Valentine Costantini / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com