Typographie : Al-Awwal et Saudi, l'ère numérique pour l'écriture arabe

Entre retour aux origines et modernité, ce projet de développement de deux typographies repose sur une collaboration interdisciplinaire : des experts en études des manuscrits, histoire de l’art, linguistique, design et programmation numérique ont été mobilisés pour ce faire.

Objectif : célébrer la beauté de la calligraphie arabe en mettant en valeur l’harmonie esthétique des proportions et des espacements entre lettres, mots, lignes, points et signes diacritiques.

La typographie Al-Awwal est une réinterprétation moderne des inscriptions arabes du premier siècle de l’Hégire. Elle s’inspire des premières formes d’écriture arabe, notamment des inscriptions anciennes, et intègre des techniques contemporaines de calligraphies pour reproduire fidèlement les formes des lettres à leurs premiers stades d’évolution.

Cette approche établit un lien entre le présent et les origines historiques de la région, reflétant ainsi l’héritage culturel profond de l’Arabie saoudite.

La typographie Saudi, quant à elle, s’inspire en partie de Al-Awwal et incarne une inventivité créative tout en conservant l’esthétique du patrimoine historique du Royaume. Elle reflète une approche contemporaine du design typographique, tout en honorant les éléments traditionnels de la calligraphie arabe.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, qui vise à diversifier l’économie du pays et à promouvoir son patrimoine culturel sur la scène internationale. En créant des typographies qui allient tradition et innovation, le ministère de la Culture cherche à renforcer l’identité culturelle du Royaume et à encourager la créativité dans les domaines du design et de la communication visuelle.

Les typographies Al-Awwal et Saudi sont mises à disposition des particuliers et des organisations souhaitant les utiliser dans des œuvres formelles, graphiques, artistiques et créatives. Elles peuvent être téléchargées gratuitement à cette adresse.

