La sélection du prix Graines d'Or 2025 révélée

Né de l’envie de promouvoir la littérature jeunesse auprès de tous les lecteurs, le prix Graines d’or propose une sélection volontairement éclectique, mêlant romans, bandes dessinées, mangas et albums illustrés. Objectif : faire connaître des œuvres récentes et susciter des échanges entre les lecteurs et les auteurs. Ils sont portés par une ambition simple mais forte : replacer le livre jeunesse au cœur de la vie culturelle locale.

Lire, noter, partager

Le principe du prix est accessible à tous. Il suffit de lire au moins un roman, une BD et un album illustré parmi les neuf ouvrages en compétition, puis de les noter sur 10. Pour faciliter le parcours de lecture, les médiathèques mettent à disposition un carnet de vote à emporter chez soi. Les bulletins peuvent être déposés dans les urnes des médiathèques participantes, ou remplis en ligne via un formulaire dédié accessible en cliquant ici.

Les participants ont jusqu’au 5 mai 2025 pour faire entendre leur voix de lecteur. Un temps fort viendra clôturer cette première édition : une journée festive est prévue le mercredi 4 juin 2025 à la médiathèque de Templeuve-en-Pévèle, où seront dévoilés les résultats. L’ouvrage ayant obtenu la meilleure moyenne sera sacré lauréat du Prix Graines d’or.

Voici la sélection :

Ana et l'Entremonde - Tome 01 - Par l'ouest, vers les Indes, de Marc Dubuisson et Cy, Glénat BD

Elliot au collège Tome 1, panique en 6ème, de Théo Grosjean, Dupuis

Emile Titan, Opération Salicorne, de Baptiste Vignol et Vincent Baguian, Poulpe fictions

Joséphine Baker - Résiste !, de Sophie de Mullenheim et Alice Dussutour, Fleurus

Mémoires de la forêt Tome 1 — Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Mickaël Brun-Arnaud, l'école des Loisirs

Monstres, de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis, Thierry Magnier

On a deux yeux pour voir, de Baptiste Beaulieu et Qin Leng, Les Arènes

Red flower Tome 1 - Le jeune coq et le soleil, Glénat

Une chose formidable, de Rébecca Dautremer, Sarbacane Editions

