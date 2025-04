Gouvernance, prix, aides : le lent chemin vers la parité

Depuis sa création en 2013, l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes permet, année après année, d’évaluer les progrès accomplis, de mettre en lumière les stagnations, de dénoncer les inégalités persistantes et de souligner les avancées qui encouragent à poursuivre les efforts.

Le rapport est piloté par le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation, avec le concours de l’équipe de la Haute fonctionnaire à l’égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations. Elle s’appuie sur les outils d’observation des services déconcentrés du ministère de la Culture et de ses opérateurs, et repose sur un travail approfondi de collecte de données auprès de l’administration culturelle, des institutions publiques, ainsi que des organismes professionnels et de gestion collective.

L’édition 2025 rassemble plus de 700 indicateurs, organisés dans une centaine de tableaux, qui rendent compte de la place des femmes dans les institutions culturelles ainsi que dans l’ensemble des secteurs du champ culturel : patrimoine, architecture, création artistique, spectacle vivant, musique, cinéma, audiovisuel, numérique, livre, presse, et médias.

Où en est le secteur du livre en 2025 ?

Dans le secteur du livre spécifiquement, plusieurs constats soulignent à la fois des progrès et des déséquilibres tenaces. En matière de gouvernance, les femmes ne représentent encore que 17 % des postes de direction dans les grandes entreprises du secteur, une proportion particulièrement basse au regard d’autres filières culturelles.

Au Centre national du livre (CNL), la représentation féminine dans les commissions a atteint en 2024 53 %, avec une répartition contrastée entre 38 % de femmes à la présidence et 54 % parmi les membres. Cette présence varie toutefois selon les spécialités littéraires : les femmes sont majoritaires dans les commissions consacrées à la littérature jeunesse (67 %) et à la littérature classique et critique (61 %), mais nettement moins présentes dans celle dédiée à la littérature scientifique et technique (38 %).

Sur le plan du soutien financier, les autrices ont perçu 51 % du montant total des aides accordées par le CNL en 2024, soit un peu plus de 4,5 millions d’euros. Pourtant, les montants moyens accordés à chaque bénéficiaire révèlent un écart significatif : 4689 € pour les femmes contre 6612 € pour les hommes, soit 29 % de moins en moyenne.

Certaines aides bénéficient davantage aux femmes, notamment les bourses de résidence en milieu scolaire, dont 65 % des demandes émanent de femmes, ou encore les aides à la traduction des langues étrangères vers le français, reçues à 78 % par des traductrices.

Concernant la reconnaissance par les prix littéraires, les données montrent une avancée relative : entre 2020 et 2024, les femmes représentent 51 % des lauréats des grands prix comme le Goncourt, le Renaudot ou le Femina. Mais cette parité apparente s’efface lorsque l’on se concentre sur une sélection restreinte de neuf prix emblématiques : les femmes n’y comptent que pour 38 % des distinctions. Par ailleurs, elles occupent deux des cinq présidences de jury en 2024, et constituent 47 % des jurés, une baisse par rapport à 2023, année où la parité avait été atteinte.

La reconnaissance institutionnelle illustre aussi des déséquilibres persistants. En 2024, les femmes ont représenté 49 % des chevaliers et 51 % des officiers dans l’ordre des Arts et des Lettres. En revanche, leur proportion parmi les commandeurs a fortement reculé, passant de 58 % en 2023 à 43 % en 2024. Au sein des grandes Académies, elles restent largement sous-représentées : 17 % à l’Académie française, 11 % à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, et 28 % à l’Académie des beaux-arts.

Plus généralement, en 2025, l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans la culture révèle une forte représentation des femmes dans les écoles artistiques (65 % des effectifs) et les postes de responsabilité au ministère de la Culture (60 % des agents). L’accès au premier emploi reste équivalent (90 % pour les femmes, 91 % pour les hommes), mais les écarts de rémunération demeurent : −7,1 % pour les titulaires, −16 % dans le spectacle et l’audiovisuel, −46 % dans les droits d’auteur du spectacle vivant.

Dans l’audiovisuel public, les femmes occupent 3 des 5 présidences, et 46 % des sièges en comité de direction. À France Bleu, elles ne représentent que 20 % des directrices de station. Globalement, dans les 100 plus grandes entreprises culturelles privées, seules 12 % des directions sont féminines.

Dans les directions d’établissements culturels publics, les femmes sont majoritaires dans les musées (56 %), mais peu représentées à l’Inrap (43 %) et dans les services territoriaux d’archéologie (37 %). Les postes de direction dans les établissements d’enseignement supérieur Culture sont occupés à 46 % par des femmes.

Les femmes sont désormais bien représentées dans les instances culturelles (commissions, conseils), mais peinent encore à accéder aux formes les plus élevées de reconnaissance artistique, selon l'étude. Pour exemple, seuls 27 % des longs-métrages en 2023 sont réalisés par des femmes.

L'étude complète est à découvrir ci-dessous :

Crédits image : Markus Winkler / unsplash

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com