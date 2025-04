La sélection du Prix Le Goût des sciences 2025 est connue

Créé en 2009 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce prix littéraire distingue chaque année les ouvrages les plus remarquables en matière de médiation scientifique. Il vise à réaffirmer la place centrale des sciences dans la société en valorisant le travail de recherche et en éveillant des vocations.

Le prix Le Goût des sciences a pour ambition de rendre la science accessible au plus grand nombre, en mettant en lumière les travaux de chercheurs et d’experts à travers deux catégories distinctes. La première, le Prix du livre scientifique, honore un ouvrage destiné à un public non spécialiste, offrant une compréhension claire de certaines avancées, recherches, découvertes ou phénomènes scientifiques, ainsi que de leur impact sur le monde contemporain. Il est attribué par un jury composé d’experts, de personnalités issues du monde scientifique et de spécialistes de la médiation des sciences.

Le Prix du livre scientifique jeunesse récompense quant à lui un ouvrage conçu pour initier les jeunes lecteurs de 9 à 13 ans aux grands principes scientifiques. Ce prix est décerné par un jury constitué de classes d’écoliers, de collégiens ainsi que de médiathèques partenaires.

Sélection du prix du livre scientifique

Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton - Antoine Houlou-Garcia - Albin Michel

Dans les pantoufles de Darwin - Camille Van Belle et Adrien Miqueu – Alisio

Neuromania - Albert Moukheiber - Allary Éditions

Les mondes du dessous, curiosités sous-marines - Théo Drieu, Manon Berardi - Belin

Matheuses. Les filles, avenir des mathématiques - Clémence Perronnet, Claire Marc et Olga Paris-

Romaskevich - CNRS Éditions

Nos mondes perdus - Marion Montaigne – Dargaud

Néandertal à la plage : Nos frères disparus dans un transat - Silvana Condemi et Jean-François Mondot - Dunod

Aventurières de la mer - Antoine Clément, Clémentine Moulin et Anne Smith -Éditions Ouest-France

Les dinosaures du paradis – Mazan – Futuropolis

Horizons climatiques, rencontre avec les scientifiques du GIEC - Iris-Amata Dion et Xavier Henrion - Glénat

Sentir-Comment les odeurs agissent sur notre cerveau - Hirac Gurden et Camille Van Belle - Les Arènes

Dans le cerveau de… - Sylvie Chokron - Les presses de la Cité

Microbes sans frontières - Philippe Sansonetti - Odile Jacob

La révolution des microbiomes - Christian Bréchot - Odile Jacob

La dictature des algorithmes - Le Nguyen Hoang et Jean-Lou Fourquet - Tallandier

Sélection du prix du livre scientifique jeunesse

Abysses : exploration d'un nouveau monde - Fleur Daugey et Sande Thommen - Actes Sud Jeunesse

Au cœur de ton cerveau - Sophie Blitman et Camille Ferrari - Actes Sud Jeunesse

Des animaux plein la tête. Animaux et humains à la préhistoire - Lucas Pacotte, Clothilde Chamussy et

Éric Feres - Actes Sud Jeunesse

La vie mystérieuse des rats - Sophie Humann et Sébastien Mourrain - Actes Sud Jeunesse

Insectes : Le grand livre du minuscule - Cyrille Hurel - Delachaux et Niestlé Jeunesse

Rapta, le dinosaure qui pouvait voler - Jean-Baptiste de Panafieu et Adrienne Barman - Delachaux et Niestlé Jeunesse

Plantes fabuleuses, les pouvoirs insoupçonnés du monde végétal - Véronique Barrau et Mélissa

Faidherbe - Éditions Grenouille

Conte tout droit - Marie Lhuissier et Elis Tamula - Éditions Les Tardigrades

Les minéraux - Camille Magrey et Fanny Le Bagousse - Fleurus

Insectes autour de nous - Emmanuelle Kecir-Lepetit et Léa Maupetit - Gallimard Jeunesse

Monstres en fleur - Claire Le Men - Helvetiq

Cétacés - Amandine Delaunay - La Martinière Jeunesse

Les Dinosaures racontés aux enfants - Anne Jankéliowitch - La Martinière Jeunesse

À la rencontre du vivant, le grand livre de la biodiversité - Damien Laverdunt et Hélène Rajcak - MNHN

C'est (pas) moi, c'est l'IA - Didier Roy et Pierre-Yves Oudeyer - Nathan

Les deux lauréats seront annoncés courant juin, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

